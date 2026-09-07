Del Vaticano a Asís: El prodigio argentino que fusiona la música sinfónica con la espiritualidad global
Nazareno Andorno lleva su talento desde Argentina a Europa y une música, espiritualidad y grandes orquestas en proyectos junto a Alejandro Roemmers.
Hay trayectorias que parecen trazadas con una precisión milimétrica, y luego está la de Nazareno Andorno. Compositor, pianista, arreglador y director de orquesta, este músico argentino no encaja en las etiquetas tradicionales de la industria. Su talento no conoce de compartimentos estancos: lo mismo cruza las coordenadas de la música clásica y el jazz que se sumerge de lleno en el pop, el R&B y las texturas sinfónicas o sacras. Pero si algo define su presente, es esa capacidad infrecuente de poner su virtuosismo al servicio de proyectos de alto voltaje cultural y espiritual que cruzan el Atlántico y resuenan en los escenarios más exigentes de Europa.
Un talento sin fronteras
Su reciente andamiaje artístico lo encuentra protagonizando hitos mayores de la mano del reconocido poeta y filántropo Alejandro G. Roemmers. De esa sinergia creativa nació nada menos que la Orquesta El Abbraccio, un ensamblaje de élite integrado por figuras de la Academia Nacional de Santa Cecilia y de la Orquesta Sinfónica de Roma, concebido como el brazo musical de la iniciativa global de fraternidad impulsada por Roemmers e inspirada en el legado de San Francisco de Asís.
El bautismo de fuego de esa formación tuvo lugar en abril de 2023 en un enclave sagrado: la histórica Porciúncula de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Allí, ante un público conmovido, la orquesta estrenó la Suite Francisco, una pieza integral concebida, orquestada y dirigida en su totalidad por el propio Andorno, quien además se lució en el piano.
La música de la fraternidad
—Despedir a Francisco a través de la música en Roma fue un acto de profunda gratitud; su legado de fraternidad nos dejó una partitura imborrable que debíamos honrar desde el arte— —expresa el maestro, sintetizando el espíritu de su obra.
Ese cruce entre la alta escuela compositiva y el misticismo continuó expandiéndose en el Auditorio Antonianum de Roma, donde se presentó Los Cánticos de las Criaturas, una monumental puesta musical ideada junto a Roemmers que tradujo al pentagrama los textos atribuidos al santo de Asís. En esa misma línea de profunda resonancia internacional, su pluma también dio vida a Adiós Francisco, una obra concebida, orquestada y conducida por el maestro argentino en la capital italiana como un tributo de despedida y reconocimiento al Papa Francisco.
Un argentino en Europa
Lejos del molde del músico encerrado en su estudio, Andorno demuestra que el verdadero talento contemporáneo es aquel capaz de dialogar con la historia, trascender fronteras y convertir la dirección orquestal y la composición en una experiencia universal.
* Robbie Finkel. Management y Desarrollo Artístico