Spa, cenas o viñedos: cuánto cuesta festejar el Día del Maestro en Mendoza

El próximo viernes 11 de septiembre se celebrará el Día del Maestro y distintos espacios de Mendoza ya comenzaron a recibir reservas para una fecha que suele convertirse en motivo de encuentro entre docentes. La oferta de este año no se limita a las tradicionales cenas grupales. Hay almuerzos frente a los viñedos, música en vivo, parrilla, tardes de té, tarot, circuitos de spa, escapadas y fiestas que se extenderán hasta la madrugada.

Este relevamiento reúne dos tipos de alternativas. Por un lado, aparecen los establecimientos que diseñaron actividades puntuales para homenajear a los docentes. Por otro, se incorporan experiencias gastronómicas, turísticas y de bienestar que pueden elegirse como regalo o como plan para compartir, aunque no todas se realicen exclusivamente durante el 11.

En Vista Flores, Uco Bistró organizará una jornada creada especialmente para la fecha. El restaurante ofrecerá el 11 de septiembre un almuerzo de tres pasos por $36.500 y una tarde de té por $19.500 .

Hay una amplica variedad de ofertas para celebrar el Día del Maestro. Foto: Canva

La celebración tendrá música en vivo durante el día y sumará la posibilidad de participar de una experiencia de tarot. La lectura tendrá un costo adicional y estará condicionada a los lugares disponibles. El espacio funciona dentro de Fuente Mayor Valle de Uco, sobre la Ruta Provincial 92, en Vista Flores.

En Guaymallén, Humos Parrilla extenderá su agenda especial desde el jueves 10 hasta el domingo 13. Habrá cenas el jueves, viernes y sábado desde las 21, mientras que el domingo la atención será al mediodía.

La tarjeta cuesta $30.000 e incluye empanada, pastas, parrilla, ensaladas, postre y bebida. El restaurante está ubicado en Lateral Norte del Acceso Este 4110.

La celebración también llegará a La Consulta. Setebos Wines tendrá actividades el viernes 11 y el sábado 12, con una combinación de gastronomía, vinos, música y atardecer. La entrada tiene un valor de $50.000.

Otra alternativa aparecerá en el Este provincial. Brasas Restaurante, ubicado en Almirante Brown 728 de San Martín, anunció un almuerzo por $35.000 y una celebración nocturna que se desarrollará entre las 21 y las 3.

Mientras que en la Ciudad de Mendoza, Diplomatic Restaurant sumará una propuesta de té buffet con opciones dulces y saladas a $36.000. La cita es en avenida Belgrano 1041.

Una jornada de spa es una buena alternativa para relajarse y disfrutar del Día del Maestro. Foto: Canva

Un spa o una escapada como alternativa a la fiesta

Quienes prefieran descansar también encontrarán opciones para salir del formato de cena y baile. Durante septiembre, Grupo Huentala ofrecerá programas de cuatro horas en Neptune Spa, con acceso a piscina climatizada, hidromasaje, saunas, gimnasio y sectores de relajación. Además, se podrá incorporar un masaje de 30 o 50 minutos.

Dentro de las alternativas gastronómicas para dos personas, La Cabrera propone una cena por $95.000, mientras que La Tavolata presenta un menú de tres momentos por $85.000. En Rastro, el almuerzo de cuatro pasos acompañado por una botella de vino tiene un valor de $196.000.

También hay propuesta para noche de baile y tragos. Foto: Canva

Las fiestas para quienes quieran bailar hasta tarde

Los festejos nocturnos comenzarán el jueves 10 con la celebración organizada por el SUTE en Wabi. La entrada contempla comida tipo lunch, cinco consumiciones, espectáculos musicales, transporte y sorteo de un viaje para dos personas a Río de Janeiro. Los tickets se consiguen en las sedes departamentales del sindicato y tienen un valor de $60.000, donde también informan las posibilidades de financiación y los requisitos para asistir.

El viernes 11, desde las 22, Cachengueoo Indoor realizará su edición especial en Acceso Este 5521. La anticipada individual cuesta $20.000 y las promociones para cuatro asistentes van de $50.000 a $70.000, según las bebidas y la comida elegidas. El evento establece edades mínimas y horarios límite para ingresar con cada modalidad.