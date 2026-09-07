A una hora de las Cataratas: el pequeño pueblo de Brasil rodeado por la selva del Iguazú

Selva atlántica, caminos rurales y apenas unos 5.000 habitantes rodean a este pueblo ubicado a poco más de una hora de Foz do Iguaçu.

Las Cataratas del Iguazú concentran buena parte de las miradas en esta región de Brasil, pero a unos 60 kilómetros de Foz do Iguaçu aparece Serranópolis do Iguaçu. Este pequeño pueblo de Paraná permite descubrir otra cara del mismo paisaje, donde la selva no es solo una excursión, sino que ocupa buena parte de su territorio municipal.

El dato es llamativo: de los cerca de 483 kilómetros cuadrados que posee actualmente el municipio, 287,6 pertenecen al Parque Nacional do Iguaçu. Es decir, casi el 60% de su superficie forma parte del área protegida que conserva uno de los mayores remanentes de Mata Atlántica del sur de Brasil.

Fuera del bosque aparecen campos agrícolas, caminos rurales y un casco urbano pequeño. En todo el municipio viven poco más de 5.000 personas, y la agricultura continúa siendo una de sus principales actividades económicas. Esa combinación entre chacras y una enorme masa de selva es justamente una de las imágenes que diferencia al pueblo.

Este pueblo se esconde a una hora de las famosas cataratas. camaraserranopolisdoiguacu.pr.gov.br Serranópolis do Iguaçu: Qué hacer en el pueblo Una de las alternativas para acercarse al entorno natural es la Trilha da Onça, incluida dentro del Polo Silva Jardim del Parque Nacional do Iguaçu. El recorrido tiene unos 11 kilómetros, cuenta con diferentes accesos y está habilitado para caminatas y ciclismo. Su propuesta está especialmente vinculada con la interpretación ambiental y la conservación del yaguareté.

El turismo rural también tiene presencia en los alrededores. Existen circuitos en bicicleta que atraviesan propiedades productivas y caminos de campo, con paradas donde se elaboran vinos y productos coloniales, cultivos de frutillas y espacios para pasar algunas horas junto a la naturaleza.