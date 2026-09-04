Tiene apenas 300 habitantes: el pueblo entre montañas al que se tarda seis horas en llegar

Calles empedradas, casas de adobe y caminos de montaña rodean a este pueblo jujeño ubicado a más de 3.000 metros de altura.

Caspalá es un pueblo jujeño de unos 300 habitantes rodeado por montañas a más de 3.000 metros de altura.

Llegar a Caspalá, un pequeño pueblo del departamento jujeño de Valle Grande, requiere paciencia. Desde Humahuaca hay unos 115 kilómetros, pero los caminos de montaña son tan sinuosos que el recorrido puede demandar alrededor de seis horas. Al final aparece una localidad de apenas 300 habitantes, rodeada por enormes cerros.

Caspalá está ubicada a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar en Jujuy y conserva una fisonomía muy ligada a las tradiciones de la zona. Calles empedradas, viviendas construidas con adobe y techos de paja se mezclan con terrenos donde las familias continúan desarrollando actividades agrícolas y ganaderas. La particularidad del pueblo trascendió las fronteras argentinas en 2021, cuando fue distinguido por ONU Turismo dentro de la iniciativa Best Tourism Villages. El reconocimiento puso en valor especialmente la conservación de su patrimonio, las costumbres rurales y el desarrollo del turismo comunitario.

Las casas de adobe y calles empedradas forman parte de la imagen característica de este pequeño pueblo del norte argentino. Turismo Jujuy Qué hacer en Caspalá Uno de los lugares para conocer es la Iglesia Santa Rosa de Lima, levantada durante la década de 1840. Sus campanas de bronce y la imagen de la patrona fueron traídas desde Perú, mientras que cada 30 de agosto la localidad celebra su fiesta patronal.

También se pueden recorrer El Antiguito y Pueblo Viejo, dos sitios arqueológicos donde todavía aparecen antiguas construcciones realizadas con barro y piedra. Para quienes buscan caminar, desde Caspalá parten además recorridos por el paisaje montañoso y existen circuitos vinculados con el Camino del Inca y la Serranía de Hornocal.

Otra experiencia característica consiste en acercarse a las cooperativas de mujeres artesanas. Los rebozos y ponchos bordados forman parte de la identidad del lugar, y algunos recorridos permiten conocer las técnicas utilizadas para elaborarlos. También existen propuestas de agroturismo para compartir tareas y aprender cómo trabajan agricultores y ganaderos.