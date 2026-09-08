WhatsApp extiende la duración de la música en los estados: qué cambia

Los estados de WhatsApp ahora admitirán canciones de hasta 30 segundos, brindando más opciones creativas a los usuarios para compartir sus momentos.

Los usuarios de WhatsApp pronto podrán encontrar una nueva función que permitirá compartir música durante más tiempo en los estados. La aplicación ampliará la duración de los fragmentos musicales hasta 30 segundos y permitirá elegir qué parte de la canción se quiere mostrar.

Según informó WABetaInfo, algunos usuarios ya pueden acceder a esta herramienta tanto en Android como en iPhone. Sin embargo, la función todavía no está disponible para todas las cuentas y se irá implementando de manera progresiva durante las próximas semanas.

Se podrán elegir fragmentos de hasta 30 segundos de duración. Foto: Freepik Cómo poner música en los estados de WhatsApp La nueva función se incorpora al momento de agregar una canción a una foto que se quiere compartir como estado. De esta manera, la música se reproduce mientras los contactos visualizan la imagen y el usuario puede seleccionar el fragmento específico de la canción que desea compartir.

La principal novedad está en que ahora será posible elegir la duración del fragmento, con un máximo de 30 segundos. El selector aparece dentro del editor de música y permite escoger entre diferentes duraciones antes de publicar el estado, por lo que ya no será necesario limitarse a los 15 segundos que ofrecía anteriormente WhatsApp.