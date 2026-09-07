WhatsApp cambia las reglas: el nuevo cobro por mensaje

La decisión de Meta que termina con la gratuidad en la versión corporativa. Cambia WhatsApp de empresas.

La empresa Meta fijó la fecha definitiva para terminar con las respuestas gratuitas. Esta medida aplica sobre la versión corporativa y las cuentas de empresas de Whatsapp. Entender estos ajustes evita sorpresas amargas en el presupuesto mensual de tu negocio.

La verdad sobre cómo funcionará la nueva tarifa Resulta que a partir del 1ero de octubre de 2026 la regla del juego cambia por completo. Meta eliminará el beneficio de responder gratis dentro de la ventana de veinticuatro horas. Cada texto enviado a un cliente por la API empresarial pasará a costar dinero real. Se cobrará por los mensajes de servicio cuando un número empresarial supere los 1.000 mensajes gratuitos por mes.

Para tu tranquilidad la aplicación común que utilizas diariamente con tus amigos sigue siendo libre. Tampoco se cobrará por usar la aplicación clásica gratuita de WhatsApp Business en teléfonos. El ajuste busca cobrar solo a las marcas que usan sistemas automáticos de respuesta masiva.

La intención real del gigante tecnológico apunta a rentabilizar sus servicios de mensajería comercial. Buscan que las marcas optimicen sus chatbots de atención al cliente sin enviar textos de más. Además pretenden impulsar el uso de sus propias herramientas de inteligencia artificial avanzadas.

El sistema prevé el cobro por mensaje entregado y tendrá en cuenta el consumo de tokens asociado al procesamiento de agentes de IA, sumado a la entrega. La tarifa global sería de 2 dólares por cada millón de tokens utilizados.