WhatsApp prueba una nueva función: la alerta que evita que te olvides de enviar un mensaje

WhatsApp incorporaría notificaciones automáticas para avisar a los usuarios de que tienen borradores de mensajes pendientes de envío.

WhatsApp prueba un sistema de alertas para evitar que los mensajes queden olvidados en borradores.

Los mensajes de WhatsApp llegan constantemente y es difícil mantenerse desconectado del celular. Esto hace que muchas veces nos encontremos en situaciones donde leemos un mensaje, empezamos a escribir una respuesta, pero nos distraemos y el texto queda guardado a medio terminar. Esta situación se repite cotidianamente en millones de teléfonos y, para solucionarlo, la plataforma de mensajería comenzó a probar una nueva función.

WhatsApp sumaría una herramienta clave para quienes suelen dejar chats a medio responder. Foto: Freepik Cómo funcionaría las nuevas notificaciones de borradores Hasta el momento, la aplicación únicamente mostraba la etiqueta verde de "Borrador" dentro de la lista de conversaciones cuando el usuario abría la pantalla principal de chats. Con la última actualización en desarrollo, el sistema va un paso más allá e incorpora notificaciones directas que llegan a la pantalla del teléfono: