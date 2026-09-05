WhatsApp prueba una nueva función: la alerta que evita que te olvides de enviar un mensaje
WhatsApp incorporaría notificaciones automáticas para avisar a los usuarios de que tienen borradores de mensajes pendientes de envío.
Los mensajes de WhatsApp llegan constantemente y es difícil mantenerse desconectado del celular. Esto hace que muchas veces nos encontremos en situaciones donde leemos un mensaje, empezamos a escribir una respuesta, pero nos distraemos y el texto queda guardado a medio terminar. Esta situación se repite cotidianamente en millones de teléfonos y, para solucionarlo, la plataforma de mensajería comenzó a probar una nueva función.
Cómo funcionaría las nuevas notificaciones de borradores
Hasta el momento, la aplicación únicamente mostraba la etiqueta verde de "Borrador" dentro de la lista de conversaciones cuando el usuario abría la pantalla principal de chats. Con la última actualización en desarrollo, el sistema va un paso más allá e incorpora notificaciones directas que llegan a la pantalla del teléfono:
Aviso en tiempo real: si escribís un texto, salís del chat y pasás a usar otra aplicación, WhatsApp programará una alerta automática para recordártelo.
Tiempo de espera: la notificación aparecerá en el panel de control tras un minuto de inactividad con la leyenda "Tu borrador", acompañada por el nombre del contacto o grupo correspondiente.
Acceso directo: al tocar la alerta, la aplicación se abre de forma inmediata en la conversación en cuestión para que puedas terminar y enviar el mensaje sin demoras.
Por el momento, según información de WABetaInfo, esta herramienta se encuentra en fase de evaluación para los usuarios inscritos en el programa beta de Android. Se espera que, una vez concluidas las pruebas técnicas, la actualización comience a desplegarse paulatinamente para todos los dispositivos en las próximas semanas.