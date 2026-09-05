Crece rápido, florece mucho y puede estar en maceta: la planta ideal para septiembre
Conocé la planta ideal para darle color a tu jardín en septiembre: crece rápido, florece mucho y se adapta a macetas, ideal para renovar tus espacios verdes.
La llegada de la primavera se convierte en el momento ideal para volver a trabajar la tierra y renovar los espacios verdes del hogar. Aquellos rincónes del jardín que quedaron secos o despoblados durante los meses fríos pueden transformarse por completo si se eligen las especies adecuadas para la época. En este sentido, septiembre es el mes idóneo para sembrar plantas trepadoras de gran colorido que devuelvan la vitalidad al patio.
Mburucuyá: la flor exótica que destaca en cualquier espacio
Entre las opciones más recomendadas para esta temporada se destaca la pasionaria, conocida científicamente como Passiflora caerulea o popularmente como mburucuyá. Esta enredadera se distingue por sus flores de aspecto exótico y llamativo, que combinan matices blancos, violetas y azulados. Por su follaje denso y su capacidad de crecimiento, es una especie que no pasa desapercibida y resulta ideal para cubrir pérgolas, muros o alambrados.
Un ícono de la flora nativa argentina
Más allá de su valor ornamental, esta planta cuenta con una fuerte presencia en la flora autóctona de distintas regiones del país. Según destaca la información oficial de Argentina.gob.ar, la pasionaria es un verdadero emblema natural habitual de ver sobre cercos, postes o enmarañada en viejos troncos. Su relevancia es tal que da nombre a la localidad correntina y al Parque Nacional Mburucuyá, en el sector oeste de los Esteros del Iberá, consolidándose como una alternativa nativa perfecta para sumar al jardín.
Cuidados básicos para su cultivo en casa
Para que la pasionaria se desarrolle con fuerza durante la primavera y el verano, requiere estar ubicada a pleno sol o en media sombra luminosa, ya que la luz directa estimula su abundante floración. Se adapta muy bien a diferentes tipos de suelo siempre que cuenten con buen drenaje, dado que no tolera el encharcamiento. Durante los meses más cálidos necesita riegos regulares para mantener la tierra ligeramente húmeda, además de un soporte firme o guía por donde sus zarcillos puedan trepar y sostenerse sin dificultad.