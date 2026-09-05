Crece rápido, florece mucho y puede estar en maceta: la planta ideal para septiembre

Conocé la planta ideal para darle color a tu jardín en septiembre: crece rápido, florece mucho y se adapta a macetas, ideal para renovar tus espacios verdes.

La llegada de la primavera se convierte en el momento ideal para volver a trabajar la tierra y renovar los espacios verdes del hogar. Aquellos rincónes del jardín que quedaron secos o despoblados durante los meses fríos pueden transformarse por completo si se eligen las especies adecuadas para la época. En este sentido, septiembre es el mes idóneo para sembrar plantas trepadoras de gran colorido que devuelvan la vitalidad al patio.

Mburucuyá: la flor exótica que destaca en cualquier espacio Entre las opciones más recomendadas para esta temporada se destaca la pasionaria, conocida científicamente como Passiflora caerulea o popularmente como mburucuyá. Esta enredadera se distingue por sus flores de aspecto exótico y llamativo, que combinan matices blancos, violetas y azulados. Por su follaje denso y su capacidad de crecimiento, es una especie que no pasa desapercibida y resulta ideal para cubrir pérgolas, muros o alambrados.

La flor pasionaria atrae a las mariposas. Foto: Domain picture Un ícono de la flora nativa argentina Más allá de su valor ornamental, esta planta cuenta con una fuerte presencia en la flora autóctona de distintas regiones del país. Según destaca la información oficial de Argentina.gob.ar, la pasionaria es un verdadero emblema natural habitual de ver sobre cercos, postes o enmarañada en viejos troncos. Su relevancia es tal que da nombre a la localidad correntina y al Parque Nacional Mburucuyá, en el sector oeste de los Esteros del Iberá, consolidándose como una alternativa nativa perfecta para sumar al jardín.