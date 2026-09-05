El truco del cajón de verdulería para cultivar tomates en el balcón y conseguir una cosecha abundante

Cultivar tomates en casa es posible gracias a un método económico y ecológico que utiliza cajones de verdulería reciclados, asegurando una cosecha abundante y frondosa.

El truco para reproducir los tomates que compramos en la verdulería en cajas de madera.

Plantar tomates en macetas es totalmente posible porque solo se necesita un balcón, patio o terraza soleada para que la planta crezca con buena luz, aire puro y en contacto con los insectos polinizadores. Sin embargo, existe un método económico y ecológico que permite cultivar tomates en cajones de madera reciclados (como los de la verdulería) y transformarlos en plantas frondosas repletas de frutos.

Para lograr una cosecha exitosa en cajones de madera, tenés que seguir estos pasos esenciales:

El primer paso es acondicionar el cajón y asegurar el drenaje. Si el cajón tiene aberturas grandes entre las maderas, cubrí el interior con cartón, tela arpillera o plástico perforado. Esto evita que la tierra se lave con el riego y refuerza la estructura para que soporte el peso del sustrato húmedo. Es fundamental realizar perforaciones en la base para garantizar un correcto drenaje y evitar que las raíces se ahoguen.

El segundo paso es armar la base y el sustrato adecuado. En el fondo del cajón, colocá una capa de materiales orgánicos secos (hojas secas, paja, ramitas o trozos de cartón) que ayuden a mantener el suelo aireado y ligero. Pero el tomate exige un suelo fértil, suelto y con excelente drenaje. La combinación ideal es tierra negra mezclada con compost o lombricompuesto. Evitá que la mezcla quede muy apelmazada para que las raíces puedan expandirse sin resistencia.

El truco para reproducir tomates en cajas de verduras. Shutterstock Otros cuidados clave para el tomate Asimismo, la ubicación es el factor decisivo para que la planta florezca y dé frutos. El cajón debe colocarse en el sector más luminoso del balcón o terraza, asegurando que reciba al menos entre 6 y 8 horas de luz solar directa al día.