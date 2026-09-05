Perfuma toda la cuadra: la planta que transforma el jardín desde el 21 de septiembre

Esta planta es una enredadera leñosa que decora espacios exteriores con su fragancia intensa y flores blancas desde el inicio de la primavera.

Hay una planta que se roba el protagonismo cuando llega la primavera. Su perfume invade veredas y jardines, y sus pequeñas flores blancas convierten cualquier pared, pérgola o reja en un rincón lleno de aroma. Se trata del jazmín de lluvia, también conocido como jazmín de leche.

Su nombre científico es Trachelospermum jasminoides y se trata de una enredadera leñosa de hojas verde brillante y flores blancas con forma de hélice. Esa combinación, sumada a su fragancia intensa, hace que sea una de las especies más elegidas para cubrir muros, cercos y estructuras del jardín.

Se pueden encontrar alrededor de 200 especies diferentes de jazmín. Foto: Fuente: freepik Cómo cuidar el jazmín de lluvia en primavera Uno de los grandes beneficios de incorporarlo al jardín es que a partir del 21 de septiembre comienza su época de mayor floración. Puede cultivarse tanto en maceta como directamente en el suelo, siempre que reciba abundante luz natural. Cuantas más horas de sol tenga, más flores y perfume ofrecerá durante la temporada.

Otro de los cuidados que ayuda a mantener la planta fuerte es la poda ligera después de la floración. Retirar las ramas secas o desordenadas favorece el crecimiento de nuevos brotes y permite que la enredadera conserve una forma más compacta sin perder su capacidad de cubrir paredes, cercos o pérgolas.