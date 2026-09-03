Las 3 claves para cuidar tu limonero en septiembre y lograr más frutos
En septiembre, el limonero requiere cuidados específicos de luz, riego y nutrición para asegurar una abundante cosecha de frutos.
En septiembre comienza una etapa clave para las plantas del jardín y el limonero no es la excepción. Quienes tengan este árbol cítrico en casa no deben olvidar tres cuidados fundamentales para que crezca saludable y florezca mejor durante la nueva temporada. Se trata de prestar especial atención a la luz, el riego y la nutrición.
Revisar la ubicación del limonero
El limonero es una planta que necesita luz solar directa para desarrollarse de manera óptima. Si actualmente se encuentra en un lugar de sombra o semisombra, septiembre se presenta como el mes ideal para cambiarlo de sitio y buscar esa ubicación donde el sol pueda darle al menos 6 horas por día. La luz solar le brinda al cítrico la energía indispensable para producir flores y posteriores frutos.
El punto justo de agua en la tierra
A diferencia del invierno, donde los riegos podían ser más espaciados, el comienzo de la primavera y el aumento de las temperaturas requieren un riego más frecuente. Sin embargo, hay que tener cuidado de no encharcar la tierra, ya que el exceso de humedad puede dificultar la floración y perjudicar las raíces. En este sentido, es fundamental asegurarse de que el suelo o la maceta cuenten con un buen sistema de drenaje.
Un abono especial para preparar la planta
Finalmente, la primavera aparece como el momento ideal para nutrir el limonero en profundidad. Para cumplir con este paso se puede conseguir un abono específico para cítricos o recurrir a alternativas caseras preparadas a base de cáscaras de banana y borra de café. Controlar este aspecto resulta importante, dado que la falta de nutrientes suele manifestarse en el limonero con hojas amarillas o la caída del follaje.