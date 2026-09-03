Las 3 claves para cuidar tu limonero en septiembre y lograr más frutos

En septiembre comienza una etapa clave para las plantas del jardín y el limonero no es la excepción. Quienes tengan este árbol cítrico en casa no deben olvidar tres cuidados fundamentales para que crezca saludable y florezca mejor durante la nueva temporada. Se trata de prestar especial atención a la luz, el riego y la nutrición.

Revisar la ubicación del limonero El limonero es una planta que necesita luz solar directa para desarrollarse de manera óptima. Si actualmente se encuentra en un lugar de sombra o semisombra, septiembre se presenta como el mes ideal para cambiarlo de sitio y buscar esa ubicación donde el sol pueda darle al menos 6 horas por día. La luz solar le brinda al cítrico la energía indispensable para producir flores y posteriores frutos.

El limonero requiere cuidados específicos en primavera para potenciar su floración. Foto: Imagen generada con IA El punto justo de agua en la tierra A diferencia del invierno, donde los riegos podían ser más espaciados, el comienzo de la primavera y el aumento de las temperaturas requieren un riego más frecuente. Sin embargo, hay que tener cuidado de no encharcar la tierra, ya que el exceso de humedad puede dificultar la floración y perjudicar las raíces. En este sentido, es fundamental asegurarse de que el suelo o la maceta cuenten con un buen sistema de drenaje.