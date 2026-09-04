WhatsApp abre la puerta a los agentes de inteligencia artificial: cómo funcionan y para qué sirven

WhatsApp da un paso más en su transformación tecnológica y comienza a integrar agentes de inteligencia artificial (IA) dentro de su plataforma. La novedad marca un cambio clave: ya no se trata solo de chatear, sino de interactuar con sistemas capaces de responder, asistir y automatizar tareas dentro de la app.

Los agentes de inteligencia artificial son programas diseñados para interpretar mensajes , tomar decisiones y responder de manera autónoma, con el objetivo de cumplir una tarea específica.

En el caso de WhatsApp, estos agentes funcionan como asistentes digitales dentro de las conversaciones, capaces de ayudar tanto a usuarios comunes como a empresas.

Según se desprende de las primeras implementaciones, los usuarios podrán agregar agentes de IA desde el panel de configuración y comenzar a interactuar con ellos como si se tratara de un chat más.

Una vez activados, estos asistentes pueden integrarse en conversaciones o utilizarse de forma independiente, dependiendo de la función que cumplan.

Para qué sirven los agentes de IA de WhatsApp

La incorporación de estos agentes abre múltiples posibilidades dentro de WhatsApp:

Atención automática al cliente: responder consultas frecuentes sin intervención humana.

responder consultas frecuentes sin intervención humana. Asistencia personalizada: ayudar a redactar mensajes, resolver dudas o buscar información.

ayudar a redactar mensajes, resolver dudas o buscar información. Gestión de tareas: coordinar turnos, recordatorios o agendas directamente desde el chat.

coordinar turnos, recordatorios o agendas directamente desde el chat. Ventas y marketing: interactuar con clientes potenciales y guiarlos en procesos de compra.

En el ámbito empresarial, el impacto es aún mayor, ya que permite automatizar procesos y ofrecer atención las 24 horas.

La apertura de WhatsApp a estos sistemas también responde a presiones externas. En Europa, por ejemplo, las autoridades obligaron a Meta a permitir la entrada de asistentes de IA de terceros, con el objetivo de fomentar la competencia en un mercado en crecimiento.

Esto implica que, en el futuro, los usuarios podrían elegir entre distintos proveedores de inteligencia artificial dentro de la misma aplicación.