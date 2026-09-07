WhatsApp permitirá fijar más mensajes en los chats: qué cambia y cuándo llegaría

WhatsApp continúa sumando funciones para mejorar la organización de las conversaciones y ahora prepara una actualización clave: permitirá fijar más mensajes dentro de los chats, tanto individuales como grupales. La función fue novedosa en 2025 y sirve para recordatorios como contraseñas, reuniones o direcciones.

Actualmente, la aplicación ya ofrece la posibilidad de destacar contenidos importantes en la parte superior de una conversación. Sin embargo, con este cambio en desarrollo, el límite se ampliará y los usuarios podrán fijar hasta cuatro mensajes por chat , una mejora pensada especialmente para conversaciones con mucha actividad.

La función busca facilitar el acceso a información relevante —como direcciones, recordatorios o datos importantes— sin necesidad de recorrer todo el historial de mensajes. Esto cobra mayor importancia en grupos, donde el flujo de mensajes suele ser constante y la información se pierde con rapidez.

En el caso de los chats grupales, además, habrá un control adicional: los administradores podrán decidir quién tiene permitido fijar mensajes, lo que evita abusos o desorden dentro de la conversación.

Por el momento, esta novedad fue detectada en una versión beta para Android (2.26.35.8), disponible solo para un grupo reducido de usuarios que prueban las funciones antes de su lanzamiento oficial.

Como ocurre habitualmente con las herramientas en fase de prueba, WhatsApp analizará el funcionamiento, recibirá devoluciones y realizará ajustes antes de habilitarla para el público general. Por ahora, no hay una fecha confirmada de lanzamiento.

Esta no es la primera mejora que la plataforma analiza para los mensajes fijados. En versiones previas también se detectaron opciones como notificaciones cuando alguien fija un mensaje o la posibilidad de aplicar esta función en otros espacios, como los canales.

Con este tipo de actualizaciones, la aplicación de mensajería de Meta sigue enfocada en ordenar mejor las conversaciones y ofrecer herramientas que simplifiquen el uso cotidiano, sobre todo en chats con gran volumen de actividad.