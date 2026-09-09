Cómo liberar espacio en WhatsApp eliminando fotos, videos y documentos innecesarios

Liberar espacio en WhatsApp es clave para su funcionamiento; la aplicación ofrece una herramienta para gestionar archivos multimedia y documentos innecesarios.

A diferencia de sistemas operativos de computadora, WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje. Sin embargo, en la app de mensajería encontramos una función que nos permite eliminar los archivos para siempre y que no ocupen lugar. Se trata de la herramienta de administración de almacenamiento.

Cómo funciona esta herramienta Disponible en todos los celulares, esta herramienta permite ver, de manera clara y ordenada, cuánto espacio ocupa la aplicación en el teléfono y cuáles son los archivos más pesados. Acceder es simple: se ingresa a la pestaña de chats, se toca el ícono de tres puntos y se entra a ajustes. Desde ahí, a almacenamiento y datos y luego a administrar almacenamiento.

Una vez dentro, el sistema muestra todos los archivos multimedia ordenados de mayor a menor tamaño. Esto ayuda a identificar cuáles son los videos, fotos o documentos responsables de la lentitud de la aplicación. Además, la herramienta cuenta con otros filtros como más reciente o más antiguo.

El paso a paso para borrar archivos pesados. Foto: Archivo Administrar el almacenamiento de forma rápida Además, esta herramienta es útil por que permite eliminar más de un archivo a la vez. Tiene una opción de "seleccionar todos" que elimina el contenido completo de un chat. Eso sí, luego no se pueden recuperar esos archivos de la conversación.