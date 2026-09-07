Qué es el cuadro respiratorio bronquial que padece Mirtha Legrand: cuáles son los síntomas y el tratamiento

La legendaria conductora ingresó al Sanatorio Mater Dei para completar estudios y recibir tratamiento por una afección en sus vías respiratorias.

Mirtha Legrand ingresó en la mañana de este lunes 7 de septiembre al Sanatorio Mater Dei cursando un cuadro respiratorio bronquial. Según el parte médico oficial firmado por el Dr. Enrique Echague (Director Médico de la institución), la conductora quedará internada en una habitación común con el objetivo de completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

Su hija Marcela Tinayre comentó, en diálogo con Intrusos (América TV) que la conductora "sale mucho y toma frío", por eso le agarró esta "clásica bronquitis de invierno". De este modo, llevó tranquilidad a sus fans, que están tan preocupados por su salud.

¿Qué es un cuadro respiratorio bronquial o bronquitis aguda? Un cuadro respiratorio bronquial —médicamente conocido como bronquitis aguda — consiste en la hinchazón e inflamación del tejido de los bronquios, que son las vías conductoras de aire hacia los pulmones. Esta inflamación suele generar tos (con o sin flema) y puede estrechar temporalmente las vías respiratorias, dificultando el proceso normal de respiración.

En cuanto al término "aguda", refiere a que los síntomas se presentan durante un período de tiempo corto, según explica el portal médico MedlinePlus.

El primer parte médico de la salud de Mirtha Legrand. ¿Cuáles son las causas detrás de esta afección? La bronquitis aguda se produce, casi en la totalidad de los casos, después de haber padecido un resfriado común o una enfermedad seudogripal. El proceso infeccioso inicia afectando la nariz, los senos paranasales y la garganta, para luego propagarse hacia las vías respiratorias inferiores que conducen a los pulmones.