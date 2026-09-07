Qué es el cuadro respiratorio bronquial que padece Mirtha Legrand: cuáles son los síntomas y el tratamiento
La legendaria conductora ingresó al Sanatorio Mater Dei para completar estudios y recibir tratamiento por una afección en sus vías respiratorias.
Mirtha Legrand ingresó en la mañana de este lunes 7 de septiembre al Sanatorio Mater Dei cursando un cuadro respiratorio bronquial. Según el parte médico oficial firmado por el Dr. Enrique Echague (Director Médico de la institución), la conductora quedará internada en una habitación común con el objetivo de completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.
Su hija Marcela Tinayre comentó, en diálogo con Intrusos (América TV) que la conductora "sale mucho y toma frío", por eso le agarró esta "clásica bronquitis de invierno". De este modo, llevó tranquilidad a sus fans, que están tan preocupados por su salud.
¿Qué es un cuadro respiratorio bronquial o bronquitis aguda?
Un cuadro respiratorio bronquial —médicamente conocido como bronquitis aguda — consiste en la hinchazón e inflamación del tejido de los bronquios, que son las vías conductoras de aire hacia los pulmones. Esta inflamación suele generar tos (con o sin flema) y puede estrechar temporalmente las vías respiratorias, dificultando el proceso normal de respiración.
En cuanto al término "aguda", refiere a que los síntomas se presentan durante un período de tiempo corto, según explica el portal médico MedlinePlus.
¿Cuáles son las causas detrás de esta afección?
La bronquitis aguda se produce, casi en la totalidad de los casos, después de haber padecido un resfriado común o una enfermedad seudogripal. El proceso infeccioso inicia afectando la nariz, los senos paranasales y la garganta, para luego propagarse hacia las vías respiratorias inferiores que conducen a los pulmones.
- Origen viral: La causa habitual de la bronquitis es un virus.
- Origen bacteriano: Ocasionalmente, las bacterias pueden infectar estas vías, siendo una complicación más frecuente en personas que sufren de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), pero no sería el caso de Mirtha Legrand.
¿Cuáles son los síntomas típicos del cuadro respiratorio bronquial?
La sintomatología característica de la bronquitis aguda abarca:
- Tos constante: A menudo acompañada de flemas transparentes o de color verde amarillento. Una vez que el cuadro principal cede, la tos seca o persistente puede prolongarse de 1 a 4 semanas.
- Dificultad respiratoria: Sensación de falta de aire que tiende a agravarse al realizar actividad física.
- Molestia en el pecho.
- Fatiga y cansancio corporal.
- Fiebre: Por lo general, se presenta de forma baja.
- Sibilancias: Silbidos al respirar, comunes en pacientes que además padecen asma.
¿Cómo se diferencia la bronquitis aguda de una neumonía?
A nivel clínico, distinguir entre ambas condiciones puede resultar complejo a simple vista. Sin embargo, la neumonía suele caracterizarse por un cuadro de mayor gravedad que incluye fiebre alta, escalofríos con temblores, un decaimiento o malestar general mucho más marcado, y una dificultad respiratoria significativamente más severa.
¿Qué pruebas médicas se realizan para su diagnóstico?
El profesional de la salud realiza inicialmente una evaluación física auscultando los ruidos pulmonares con un estetoscopio, donde puede detectar una respiración anormal o ruda. Complementariamente, se pueden solicitar los siguientes estudios:
- Oximetría de pulso: Examen rápido e indoloro que mide el nivel de oxígeno en sangre mediante un dispositivo colocado en el dedo.
- Radiografía de tórax: Se indica principalmente cuando el médico sospecha la presencia de una neumonía.
¿Cuál es el tratamiento recomendado?
La gran mayoría de las personas no requiere la administración de antibióticos, ya que estos medicamentos combaten bacterias y no virus, que son los causantes habituales. Una bronquitis aguda viral suele desaparecer por sí sola en aproximadamente una semana (aunque la tos leve persista más tiempo).
El abordaje médico y de autocuidado contempla:
- Medidas de soporte: Descanso abundante y consumo elevado de líquidos.
- Control de síntomas: Uso de paracetamol o ibuprofeno para la fiebre o dolor corporal (evitando rigurosamente la aspirina en menores de 18 años). Uso de humidificadores de ambiente o vaporizador en el baño.
- Medicamentos específicos bajo indicación médica:
- Fármacos de venta libre que ayuden a aflojar o disolver la flema (como los que contienen guaifenesina).
- Inhaladores (broncodilatadores) si se presentan sibilancias para abrir las vías respiratorias.
- Medicamentos corticoesteroides para disminuir la inflamación de los pulmones.
- Antivirales específicos si se diagnostica influenza dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas.
- Antibióticos, únicamente si el profesional médico determina la coexistencia de una infección bacteriana.
Además, se aconseja fuertemente evitar el consumo de tabaco, el tabaquismo pasivo y la exposición a ambientes con aire contaminado, así como mantener un lavado frecuente de manos para prevenir la propagación de gérmenes.