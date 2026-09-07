Marcela Tinayre decidió romper el silencio en medio de la internación de Mirtha Legrand

En medio de la preocupación por la salud de la conductora, Marcela Tinayre rompió el silencio con Paula Varela, panelista de canal América.

Mirtha Legrand se encuentra hospitalizada en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires tras un problema de salud que la afectó desde la semana pasada. En medio de todo esto, la clínica compartió un parte médico y, además, Marcela Tinayre rompió el silencio para hablar sobre el estado de la conductora.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha", expresaron en el comunicado.

El próximo parte médico, según lo expresado desde el Mater Dei, sería el miércoles "de no mediar cambios". Por su lado, Marcela Tinayre llevó tranquilidad en su diálogo con Paula Varela, panelista de Intrusos (canal América).

La palabra de Marcela Tinayre tras la internación de Mirtha Legrand "Está internada con su clásica bronquitis de invierno. Sale mucho y toma frío", comentó Marcela Tinayre. También hizo referencia a que la internación se realizó para que la diva esté tranquila y controlada por un equipo médico.