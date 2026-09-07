Todos los ganadores del Festival de Estrenos de Teatro de la Ciudad de Mendoza

Este domingo 6 de septiembre se realizó la gala de premiación del Festival de Estrenos de Teatro de la Ciudad de Mendoza . El encuentro tuvo lugar a las 20 en el Teatro Quintanilla, donde se dieron a conocer las obras y artistas distinguidos en esta edición de la competencia.

La selección final de los ganadores estuvo a cargo de un jurado convocado por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo e integrado por representantes de las Carreras de Artes del Espectáculo de la FADUNCuyo, de la Asociación Argentina de Actores y Actrices Sede Mendoza y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. El jurado estuvo presidido por el representante de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.