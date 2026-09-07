Todos los ganadores del Festival de Estrenos de Teatro de la Ciudad de Mendoza
El Teatro Quintanilla fue sede de la gala de premiación que reconoció a lo mejor de las artes escénicas de la Ciudad de Mendoza.
Este domingo 6 de septiembre se realizó la gala de premiación del Festival de Estrenos de Teatro de la Ciudad de Mendoza. El encuentro tuvo lugar a las 20 en el Teatro Quintanilla, donde se dieron a conocer las obras y artistas distinguidos en esta edición de la competencia.
La selección final de los ganadores estuvo a cargo de un jurado convocado por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo e integrado por representantes de las Carreras de Artes del Espectáculo de la FADUNCuyo, de la Asociación Argentina de Actores y Actrices Sede Mendoza y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. El jurado estuvo presidido por el representante de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Estos son los ganadores del 27° Festival de Estrenos de Teatro de la Ciudad de Mendoza
- Mención especial: Obra Luz y Compás, del elenco Mejunge Artístico. Por su investigación en el Teatro Negro y por ponerlo en valor en la actual cartelera mendocina.
- Mención especial: Obra La Leona de los Llanos, del elenco Radioteatro en Escena. Por el rescate del radioteatro como género teatral y de las figuras históricas presentes en el relato.
- Mención especial: Julieta Gentile. Por la impronta de su perspectiva femenina al frente de la dirección de la obra Amigas Desgraciadas”.
- Mejor diseño sonoro: Gabriela Della Savia y Clara Furlán de Paz, por la obra El Hombre de las Tres Erres, de la Compañía La Monarca. Por la selección musical, composición rítmica corporal y ensamble vocal en escena.
- Mejor diseño lumínico: David Maya, por la obra Pequeña Pieza Patética, del elenco Camino de Monos. Por su aporte al clima dramático y precisión técnica.
- Mejor vestuario: Compañía La Monarca, por la obra El Hombre de las Tres Erres. Por su diseño y coherencia estética con la propuesta y la época.
- Mejor producción: Ania Josefina Ormeño, por la obra Saludos, Yo. Por su labor integral, responsabilidad y profesionalismo en el acompañamiento de la propuesta y su trabajo en el sostenimiento en cartelera.
- Mejor escenografía: Diseño de Majo Delgado y realización de Sol Pérez, por la obra Harta. Por la originalidad y funcionalidad del dispositivo, coherencia estética e impronta con la narrativa y la actuación.
- Revelación: Lisette Velázquez. Por su versatilidad como actriz en la creación de personajes en las diversas obras, su verdad escénica y su manejo corporal y vocal.
- Mejor interpretación de reparto: Leandro Amoroso, por la obra La Leona de los Llanos, del elenco Radioteatro en Escena. Por su verdad escénica, composición de personaje y manejo vocal, creando con este único recurso un universo mágico.
- Mejor interpretación de reparto: Ignacio Ruarte, por la obra Saludos, Yo. Por su profundidad, veracidad y sus matices en la interpretación del personaje, tanto desde la actuación como desde el canto.
- Mejor interpretación de reparto: María José Concati, por la obra Boxeo. Por su creación genuina, donde se destaca el uso de recursos actorales que potencia la comicidad, la empatía y la interacción con el público.
- Mejor interpretación protagónica: Nahuel Arce, por la obra Saludos, Yo. Por la composición de un personaje de exquisita sensibilidad, abordado con absoluta organicidad y veracidad. Se destaca el modo en que habita y atraviesa la transición de las diferentes emociones a lo largo de la obra.
- Mejor interpretación protagónica: Claudia Polo, por la obra Pequeña Pieza Patética, del elenco Camino de Monos. Por la creatividad en la composición de un personaje complejo que se sostiene con profundo sentido de verdad, fuerza y sensibilidad a lo largo de la obra. Se destaca la fluidez de la actriz en el desdoblamiento entre la ficción y el relato.
- Mejor interpretación protagónica: Salomé Boustani, por la obra Harta. Por su actuación conmovedora y orgánica, cargada de sutilezas que logra interpelar al público y desafiarlo. Distinguimos su amplia paleta de colores en la interpretación del personaje.
- Mejor texto mendocino o adaptación: Salomé Boustani, por la obra Harta. Por presentarnos un texto de carácter actual y sensible, cargado de fuerza dramática, que visibiliza en su narrativa temáticas como la salud mental e integra momentos dramáticos y de humor.
- Mejor dirección: Verónica Manzone, por la obra Harta. Por su visión conceptual, la solidez en la dirección actoral y la notable precisión con la que integra el ritmo en la puesta en escena.
- Mejor dirección: Hernán Iguácel, por la obra Saludos, Yo. Por su acertado ensamble actoral, vocal y musical del elenco, en una propuesta escénica inmersiva, minuciosamente cuidada y coherente.
- Mejor obra: Boxeo. Por la construcción de una propuesta genuina que amalgama la tradición teatral y popular con originalidad y profundidad. Destacamos el aprovechamiento del espacio, la intertextualidad y la música en vivo, junto con una destacada sensibilidad que convierte al títere en protagonista y conecta de manera orgánica con el espectador.
- Premio a la Trayectoria: Andrés Romano. Por su carrera en el detrás de escena del Teatro Quintanilla, siendo técnico iluminador.
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Mención Honorífica: Alicia Casares, actriz, directora, maestra y formadora de generaciones de teatristas.