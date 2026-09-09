Si sos fan de Andrés Calamaro, este es el plan que necesitás conocer en Mendoza

En una época dominada por las listas automáticas, las canciones salteadas y las notificaciones, escuchar un disco entero se convirtió casi en una rareza. Este jueves 10 , los seguidores de Andrés Calamaro tendrán en Mendoza la posibilidad de recuperar ese ritual con uno de los álbumes más recordados de su carrera: “Alta suciedad ”.

La propuesta forma parte de “Alta fidelidad ”, un ciclo dedicado a escuchar discos esenciales. El encuentro comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 23 en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en España y Gutiérrez de Ciudad. La entrada será gratuita.

No se trata de un recital y Calamaro no estará presente. La experiencia consistirá en reproducir el álbum completo mediante un equipo de sonido de alta calidad, en una sala preparada para concentrarse exclusivamente en la música.

Durante la reproducción, la consigna será mantener los teléfonos celulares en silencio. El objetivo es recuperar una forma de escuchar que parecía haber quedado desplazada: detenerse, respetar el orden de las canciones y descubrir cómo dialogan entre sí dentro de una misma obra.

Publicado en 1997, "Alta suciedad" marcó una etapa decisiva en la carrera solista de Calamaro después de Los Rodríguez. En el álbum conviven canciones que terminaron convirtiéndose en clásicos del rock argentino, como "Flaca", "Loco", "Media Verónica", "Me arde", "Crímenes perfectos" y "Donde manda marinero".

Escucharlas juntas permite acercarse al disco de una manera diferente a la que ofrecen actualmente las plataformas digitales. No será una sucesión de grandes éxitos elegidos al azar, sino un recorrido que respetará la estructura original del álbum.

Antes de la escucha habrá una presentación destinada a conocer algunos detalles, historias y características de la obra. En esta oportunidad participarán el músico mendocino Raúl “Rulo” Fernández y la periodista y locutora Érika García. La conducción estará a cargo de Vanesa “La Negra” Flores.

La experiencia se completará con un espacio en el que habrá venta de vinilos, libros, vinos, tragos, empanadas, café y diferentes objetos vinculados con el rock, entre ellos pines, gorras e imanes.

Los próximos discos que sonarán en Mendoza

El ciclo continuará durante septiembre con dos álbumes fundamentales del rock nacional. El jueves 17 será el turno de "Habitaciones extrañas", de los Enanitos Verdes, una elección que tendrá una resonancia especial por tratarse de una de las bandas más importantes surgidas en Mendoza. El jueves 24 se escuchará "Un baión para el ojo idiota", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.