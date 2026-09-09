Este vino argentino fue elegido el mejor tinto del mundo: cuál es, quién lo asegura y por qué

Hay premios que suman prestigio, y hay premios que cambian la conversación. El 8 de septiembre, en Londres, un Malbec nacido en las alturas de Gualtallary llegó hasta la cima de uno de los concursos de vinos más prestigiosos del planeta. El Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 , de Huentala Wines , fue consagrado oficialmente como IWC Champion Red Wine 2026 , la máxima distinción de la categoría de vinos tintos del International Wine Challenge.

Dicho sin rodeos: un vino mendocino fue elegido como el mejor tinto del mundo por una de las catas a ciegas más significativas que existen: el International Wine Challenge .

La confirmación oficial llegó durante la gala de premiación celebrada en Londres, donde se reunieron referentes de la industria vitivinícola internacional, y en la que estaban presentes Julio Camsen, CEO de Huental aWines; y José "Pepe" Morales, su head winemaker. El resultado adquiere todavía mayor dimensión justamente porque el IWC realiza sus evaluaciones mediante degustaciones a ciegas y reúne a un panel internacional de especialistas. La propia organización ubica al certamen entre los grandes referentes mundiales para medir la calidad del vino.

Pero para entender la magnitud de lo ocurrido hay que retroceder unos meses.

Antes de alcanzar el título de campeón internacional, el Huentala Calizo Albar Block 06 había protagonizado una actuación excepcional dentro de la edición 2026 del concurso.

El Malbec obtuvo 97 puntos y Medalla de Oro, y consiguió simultáneamente tres trofeos: Mendoza Malbec Trophy, Argentinian Malbec Trophy y Argentinian Red Trophy. Es decir, fue reconocido como el mejor Malbec de Mendoza, el mejor Malbec argentino y el mejor vino tinto de la Argentina dentro del certamen. La lista oficial del IWC confirma los tres galardones.

Y entonces llegó el último escalón. El vino pasó a disputar el reconocimiento máximo frente a los campeones de las distintas categorías y regiones. El resultado fue contundente: Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 quedó por encima de todos y fue elegido Champion Red Wine 2026.

La noticia no es menor para Mendoza. Tampoco para el Malbec argentino... porque si algo hace este premio es volver a poner sobre la mesa una vieja discusión del mundo del vino: hasta dónde puede llegar el Malbec argentino cuando el terroir, la viticultura y la precisión enológica consiguen hablar el mismo idioma.

La historia empieza a 1.400 metros de altura

El origen de este vino está en La Isabel Estate, la finca de Huentala Wines ubicada en Gualtallary, en el Valle de Uco, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Allí, el paisaje parece tener buena parte de la respuesta.

Los suelos calcáreos, la amplitud térmica propia de la montaña y el agua de deshielo conforman un escenario que en los últimos años convirtió a Gualtallary en uno de los territorios más observados por la alta vitivinicultura internacional.

Pero el desafío no consiste simplemente en tener un buen viñedo. La apuesta de Huentala es todavía más precisa: identificar dentro de la finca las pequeñas diferencias que existen entre una parcela y otra y convertirlas en vinos capaces de expresar esas particularidades.

El nombre del vino ya lo cuenta: Block 06. No es una etiqueta que busque esconder su origen. Al contrario, lo convierte en identidad.

La microvinificación por parcelas permite trabajar esos bloques de manera individual para descubrir qué puede entregar cada uno. En el caso del Albar Block 06, el resultado fue un Malbec en el que el jurado encontró concentración, fruta negra, tomillo, notas terrosas, ciruela, especias y, especialmente, una marcada sensación de frescura.

Cuando la montaña llega a la copa

La descripción del jurado resulta reveladora porque habla de dos conceptos que durante mucho tiempo parecieron difíciles de conciliar en los grandes tintos: concentración y frescura. El panel del IWC describió al vino por su concentración y riqueza aromática, con presencia de grosella negra, tomillo y notas terrosas, mientras que en boca destacó la fruta, las especias y una frescura notable.

Ahí aparece una de las claves del fenómeno Gualtallary. La búsqueda ya no parece pasar únicamente por elaborar vinos potentes. El desafío contemporáneo es conseguir que esa potencia tenga tensión, equilibrio, textura y una identidad reconocible. En otras palabras: que el vino no sea solamente intenso, sino que tenga algo para decir sobre el lugar de donde viene. Y en este caso, el lugar habla con acento mendocino.

Un premio que también habla de una nueva Mendoza

El triunfo de Huentala llega, además, en un momento particularmente interesante para la vitivinicultura argentina.

El propio informe oficial del International Wine Challenge destacó a Mendoza como uno de los ejes de la actuación argentina en la edición 2026 y señaló al Huentala Calizo Albar Block 06 como protagonista de los resultados nacionales, con sus 97 puntos y sus tres trofeos.

No se trata solamente de una etiqueta que ganó un concurso. Lo que está en juego es algo más grande: la capacidad de Mendoza para competir en igualdad de condiciones con los grandes territorios vitivinícolas del mundo.

Francia, Italia, España, Australia, Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda y tantos otros países construyeron durante décadas una reputación internacional alrededor de sus grandes regiones y denominaciones. Mendoza, en cambio, todavía está escribiendo buena parte de esa historia. Y cada reconocimiento como este agrega un capítulo.

Mendoza presente y galardonada en uno de los eventos del vino más prestigiosos del mundo.

La apuesta por el detalle

Para José “Pepe” Morales, enólogo de Huentala Wines, el reconocimiento es consecuencia de una manera de trabajar que pone el foco en la precisión.

“Ser coronados como Campeón Global en el IWC es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso y respetuoso del suelo de Gualtallary”, sostiene Morales, quien resume la búsqueda en tres conceptos: frescura, tensión y elegancia.

La frase es importante porque permite entender que detrás de una botella que acaba de ser elegida como la mejor de su categoría no hay solamente una cosecha extraordinaria. Hay una estrategia. La línea Calizo, integrada por etiquetas como Albar y Carmín, representa precisamente esa búsqueda de interpretar el suelo antes que imponerle un estilo. El objetivo es que el vino sea una consecuencia del lugar y del trabajo sobre ese lugar.

“Mendoza en lo más alto”

Para Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala, el premio representa además una validación internacional de la apuesta por Gualtallary. “Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial”, sostiene.

Y probablemente allí esté la verdadera dimensión de la noticia. Porque detrás del nombre largo de una etiqueta —Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023— hay una historia mucho más sencilla de contar: un viñedo de montaña, una parcela determinada, una variedad emblemática de Argentina y un jurado internacional que, sin saber qué había detrás de la copa, decidió que allí había algo extraordinario.

Eso es justamente lo que vuelve tan poderoso a un premio obtenido en una cata a ciegas: la etiqueta no puede defenderse. La bodega no puede explicar su historia. El marketing queda afuera y habla el vino.

El mundo mira otra vez hacia Gualtallary

El International Wine Challenge ya había convertido al Huentala Calizo Albar Block 06 en uno de los grandes protagonistas de su edición 2026. Ahora, con la consagración como Champion Red Wine, el nombre de Huentala Wines y, especialmente, el de Gualtallary, quedan definitivamente asociados a uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un vino.

La botella nació a más de 1.400 metros de altura, viajó desde Mendoza hasta Londres. Y terminó arriba de todos.

En tiempos en los que la vitivinicultura mundial busca nuevas expresiones de terroir, el mensaje que llega desde Gualtallary es contundente: Mendoza no solamente produce grandes Malbec. También puede producir vinos capaces de ganarles a los mejores del planeta cuando todos son puestos frente a frente y la única respuesta posible está dentro de la copa. Esta vez, esa respuesta fue un Malbec. Y fue mendocino.