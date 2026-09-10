En medio de la crisis del vino, un gigante invertirá US$ 44 millones en una nueva bodega

La compañía anunció el desembolso para la construcción de un nuevo establecimiento que estará operativo para la vendimia de 2027.

En medio de un momento de reconfiguración de la vitivinicultura argentina, Grupo Peñaflor anunció una nueva inversión millonaria en Mendoza. La compañía desembolsará US$ 44 millones para construir una nueva bodega en Tunuyán, en una apuesta por ampliar su capacidad productiva y profundizar su presencia en uno de los principales territorios vitivinícolas de la provincia.

Según comunicó la empresa a través de sus redes sociales, el proyecto contempla una bodega de última generación, equipada con tecnología de vanguardia. La puesta en marcha está prevista para la vendimia 2027, por lo que se trata de una inversión que comenzará a tomar forma en los próximos meses y tendrá su primera operación productiva en la próxima cosecha.

"Seguimos apostando por el desarrollo de la industria vitivinícola argentina", señaló Grupo Peñaflor al anunciar el proyecto en una publicación en X. Así, este nuevo establecimiento se sumará a los que el gigante del vino argentino ya cuenta en Mendoza, San Juan, Salta, Buenos Aires y Neuquén.

La elección de Tunuyán vuelve a poner el foco sobre el Valle de Uco como destino de inversiones vinculadas al negocio del vino. En este caso, el grupo confirmó que la nueva infraestructura estará orientada a incorporar tecnología y capacidad productiva, aunque no difundió mayores detalles sobre las características técnicas de la bodega ni sobre su capacidad de elaboración.