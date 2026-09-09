La Marilyn Monroe de 100 años que nunca pudo existir

Una película imagina a la diva convertida en una mujer de 100 años y revisa qué habría pasado con su fama, su carrera y su identidad.

La película revisa la relación de Marylin Monroe con su fama, belleza y envejecimiento

Marilyn Monroe cumpliría 100 años en 2026 y una nueva película breve imagina cómo habría sido su vida si hubiera llegado a esa edad. Flesh Impact, dirigida por Maggie Gyllenhaal, reúne a Dakota Johnson y Ellen Burstyn para representar dos momentos de la actriz, entre recuerdos, dolor, fama, deseo y una mirada diferente sobre Hollywood.

Dakota Johnson (como Marilyn Monroe) junto a la directora del cortometraje, Maggie Gyllenhaal. Cortesía de ansa.it, Genesis y revistavanityfair.es Una Marilyn que nunca existió Flesh Impact es un cortometraje de 21 minutos presentado en el Festival de Venecia. La historia parte de una pregunta imposible: ¿cómo habría envejecido Marilyn Monroe? Maggie Gyllenhaal convierte esa fantasía en una reflexión sobre la actriz, la fama y el paso del tiempo.

Dakota Johnson interpreta a Marilyn durante su juventud y el momento de mayor popularidad, mientras Ellen Burstyn encarna una versión imaginada de la estrella a los 100 años. El contraste permite recorrer recuerdos de una carrera marcada por el éxito, la exposición y también el sufrimiento. instagram.com/mgyllenhaal/ El misterio de envejecer La película plantea qué habría ocurrido con la imagen de Marilyn si hubiera continuado trabajando durante décadas. Una de las escenas la muestra como una mujer mayor que llega a una audición y descubre que el personaje que busca interpretar tiene apenas 25 años.

El relato también recupera las dificultades que enfrentó para conseguir papeles y la manera en que Hollywood convirtió su belleza y su sensualidad en parte fundamental de su identidad pública. El título Flesh Impact alude precisamente al impacto físico que producía su presencia en pantalla.

Una estrella mirada desde el presente La propuesta adquiere otra dimensión porque llega en el año del centenario de su nacimiento. Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 y murió el 4 de agosto de 1962, a los 36 años. La película imagina precisamente la vida que nunca pudo tener.