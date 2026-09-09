La represa que se convirtió en inesperada bodega

En la represa Takigawa, en la ciudad de Iga, Japón , fueron ingresadas 168 botellas de sake producidas por la tradicional bodega Ota Shuzo. Las botellas quedaron dentro del cuerpo de la construcción, en una zona sin luz natural.

La temperatura interna se mantiene aproximadamente entre 10 y 15 grados, una condición estable que permite utilizar el espacio como una particular cámara de maduración.

La propuesta busca que el sake permanezca almacenado durante períodos prolongados antes de ser presentado . La idea no es solamente conservar las botellas , sino sumar el paso del tiempo como parte de la experiencia del producto.

Foto de la prefectura de Mie (Japón) de agosto último, cuando anunció el lanzamiento de la producción de sake en la represa de Takikawa, ya que permite conservar el producto en el dique a una temperatura que oscila entre los 10 y los 15 grados.

El proyecto forma parte además de una estrategia japonesa que convierte represa s, túneles y otras infraestructuras en atractivos turísticos.

Cuando la infraestructura se convierte en experiencia

La iniciativa combina tres elementos que cada vez aparecen más asociados: gastronomía, patrimonio industrial y turismo. Una construcción pensada originalmente para controlar el agua pasa a funcionar también como espacio de producción cultural.

La represa Takigawa encontró una segunda vida como inesperada cámara para bebidas. Mario Simonovich

El resultado es una historia visualmente potente: botellas de sake escondidas dentro de toneladas de hormigón, esperando que el tiempo haga su trabajo.

Un afiche que promueve el sake elaborado en la represa japonesa de Takigawa, que encontró una segunda vida como inesperada cámara para bebidas. pref.mie.lg.jp

FUENTE: https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0039500079.htm?