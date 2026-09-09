La represa que se convirtió en inesperada bodega
Una represa japonesa se convirtió en una bodega inesperada: 168 botellas de sake descansarán en su interior para madurar lejos de la luz.
Una represa japonesa encontró un uso inesperado para sus espacios internos: convertirse en una enorme bodega para sake. La iniciativa aprovecha la temperatura estable y la oscuridad de sus galerías para guardar botellas durante meses. El proyecto une bebida, arquitectura e infraestructura y transforma una obra pública en una experiencia gastronómica y turística diferente.
Una bodega de hormigón
En la represa Takigawa, en la ciudad de Iga, Japón, fueron ingresadas 168 botellas de sake producidas por la tradicional bodega Ota Shuzo. Las botellas quedaron dentro del cuerpo de la construcción, en una zona sin luz natural.
La temperatura interna se mantiene aproximadamente entre 10 y 15 grados, una condición estable que permite utilizar el espacio como una particular cámara de maduración.
El tiempo también es parte de la receta
La propuesta busca que el sake permanezca almacenado durante períodos prolongados antes de ser presentado. La idea no es solamente conservar las botellas, sino sumar el paso del tiempo como parte de la experiencia del producto.
El proyecto forma parte además de una estrategia japonesa que convierte represas, túneles y otras infraestructuras en atractivos turísticos.
Cuando la infraestructura se convierte en experiencia
La iniciativa combina tres elementos que cada vez aparecen más asociados: gastronomía, patrimonio industrial y turismo. Una construcción pensada originalmente para controlar el agua pasa a funcionar también como espacio de producción cultural.
El resultado es una historia visualmente potente: botellas de sake escondidas dentro de toneladas de hormigón, esperando que el tiempo haga su trabajo.
FUENTE: https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0039500079.htm?