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La represa que se convirtió en inesperada bodega

Una represa japonesa se convirtió en una bodega inesperada: 168 botellas de sake descansarán en su interior para madurar lejos de la luz.

Mario Simonovich

Momento en el que se transportaron 168 botellas de sake de la cervecería Ota Sake de la ciudad de la ciudad de Iga, Japón, al interior de la presa de Takigawa. El trabajo se realizó teniendo en cuenta la temperatura estable del interior de las instalaciones de la represa, que incidirá en el sabor del sake, gracias a sus enormes instalaciones de almacenamiento.

Momento en el que se transportaron 168 botellas de sake de la cervecería Ota Sake de la ciudad de la ciudad de Iga, Japón, al interior de la presa de Takigawa. El trabajo se realizó teniendo en cuenta la temperatura estable del interior de las instalaciones de la represa, que incidirá en el sabor del sake, gracias a sus enormes instalaciones de almacenamiento.

Yasuhiro Onishi - mainichi.jp/

Una represa japonesa encontró un uso inesperado para sus espacios internos: convertirse en una enorme bodega para sake. La iniciativa aprovecha la temperatura estable y la oscuridad de sus galerías para guardar botellas durante meses. El proyecto une bebida, arquitectura e infraestructura y transforma una obra pública en una experiencia gastronómica y turística diferente.

Una bodega de hormigón

En la represa Takigawa, en la ciudad de Iga, Japón, fueron ingresadas 168 botellas de sake producidas por la tradicional bodega Ota Shuzo. Las botellas quedaron dentro del cuerpo de la construcción, en una zona sin luz natural.

La temperatura interna se mantiene aproximadamente entre 10 y 15 grados, una condición estable que permite utilizar el espacio como una particular cámara de maduración.

Foto de la prefectura de Mie (Japón) de agosto último, cuando anunció el lanzamiento de la producción de sake en la represa de Takikawa, ya que permite conservar el producto en el dique a una temperatura que oscila entre los 10 y los 15 grados.

Foto de la prefectura de Mie (Japón) de agosto último, cuando anunció el lanzamiento de la producción de sake en la represa de Takikawa, ya que permite conservar el producto en el dique a una temperatura que oscila entre los 10 y los 15 grados.

El tiempo también es parte de la receta

La propuesta busca que el sake permanezca almacenado durante períodos prolongados antes de ser presentado. La idea no es solamente conservar las botellas, sino sumar el paso del tiempo como parte de la experiencia del producto.

El proyecto forma parte además de una estrategia japonesa que convierte represas, túneles y otras infraestructuras en atractivos turísticos.

Cuando la infraestructura se convierte en experiencia

La iniciativa combina tres elementos que cada vez aparecen más asociados: gastronomía, patrimonio industrial y turismo. Una construcción pensada originalmente para controlar el agua pasa a funcionar también como espacio de producción cultural.

La represa Takigawa encontró una segunda vida como inesperada cámara para bebidas.

La represa Takigawa encontró una segunda vida como inesperada cámara para bebidas.

El resultado es una historia visualmente potente: botellas de sake escondidas dentro de toneladas de hormigón, esperando que el tiempo haga su trabajo.

Un afiche que promueve el sake elaborado en la represa japonesa de Takigawa, que encontró una segunda vida como inesperada cámara para bebidas.

Un afiche que promueve el sake elaborado en la represa japonesa de Takigawa, que encontró una segunda vida como inesperada cámara para bebidas.

FUENTE: https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0039500079.htm?

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