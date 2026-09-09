Muna Pauls Cherri se transforma con un nuevo look para su debut musical

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls se prepara para grabar su primer disco con una nueva imagen, confiando en el estilista Max Jara. ¡Mirá!

Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, sorprendió con un cambio de look que marca el inicio de su carrera musical, porque la joven se prepara para grabar su primer disco y confió en Max Jara, ganador del Martín Fierro de la Moda 2026 como Mejor Peluquero, para transformar su melena castaña en un rubio dorado.

El peluquero utilizó la técnica de freehand con contornos para lograr un aclarado natural y degradado que se funde con la base de Muna y no requiere mantenimiento constante, y según explicó Jara, "apostamos al color natural, al dorado, porque es la paleta que va con su colorimetría. Destacamos más las puntas para mantener la base natural, así no hace falta tanto retoque: es un trabajo de bajo mantenimiento, pensado para acompañar su día a día sin perder frescura", una decisión que se adapta al estilo de vida activo de la joven.

El estilista también adelantó que este look es solo una etapa de transición, y que cuando se acerquen las fotos de tapa de su disco, el plan es virar hacia un rubio más marcado y un corte tipo carré, lo que indica que la transformación de Muna es parte de un proceso más amplio de construcción de su identidad artística.

Para lucir su nueva imagen, Muna optó por un look minimalista con una remera blanca de manga corta y jeans clásicos, dejando que el rubio dorado de su cabello fuera la gran estrella, mientras que los delicados collares dorados, entre ellos uno con dije de pimiento rojo, le dieron un toque de color y personalidad.