Tini Stoessel reapareció en las redes con un lujoso look y saltó la duda ¿tiene dinero o no?

Tras retomar los escenarios con su gira FUTTTURA, la artista sorprendió al mostrar un vestuario de alta gama.

La publicación de la cantante superó en pocas horas los 490 mil me gusta. / @tinistoessel

En pleno desarrollo de su gira FUTTTURA, Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías desde un hotel en la Ciudad de México. La cantante argentina lució un imponente vestuario de la firma italiana Gucci, cuya suma total supera los 11 mil dólares.

En fotos y detalles: el look de muchos dólares que vistió Tini El atuendo elegido combinó una remera blanca de jersey elástico de 1150 dólares y una calza a juego de 1200 dólares. A esta base le sumó unos stilettos de charol negro modelo Donna pump, con el clásico detalle Horsebit, valuados en 1220 dólares.

La cantante posó junto a un ventanal con vista panorámica a la ciudad. @tinistoessel Para completar el estilismo, la artista lució dos carteras exclusivas en diferentes tomas. La primera fue una Jackie Slim en tono marfil de 2200 dólares, mientras que para la noche optó por un diseño en malla metálica plateada y negra valorado en 5500 dólares.

Tini Stoessel lució un conjunto exclusivo de la nueva colección de Gucci. @tinistoessel Lentes de sol rectangulares, aros con perlas colgantes y un maquillaje enfocado en tonos borravino cerraron la producción. Las postales rápidamente superaron los 490 mil "me gusta" en Instagram.