El inesperado revés que sufrió Tini Stoessel y pone en peligro sus próximos conciertos: "Le quieren sacar la mitad..."

La falta de gestión de las visas de su staff desató el enojo de la artista, quien se niega a reemplazar a sus profesionales de confianza.

La interna patrimonial con el entorno de su familia suma un nuevo capítulo de máxima tensión. / @tinistoessel

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre Alejandro parece no tener fin. Mientras la cantante cumplió con éxito sus presentaciones en México, un imprevisto de último minuto desató su furia y puso en jaque su llegada a los Estados Unidos.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La Mañana con Moria, Aquiles Sojo —socio comercial de su padre y dueño del 50% de los derechos de la gira— habría realizado una maniobra que impactó de lleno en el equipo de la artista.

Tremendo escándalo envuelve a Tini El miércoles pasado, la intérprete fue notificada de que gran parte de su staff no podrá viajar. El motivo radica en la falta de gestión de las visas de trabajo correspondientes para el ingreso de sus bailarines.

Los problemas logísticos con las visas ponen en duda el próximo show de Tini en Miami. @tinistoessel "Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a 6 de los 12 bailarines que acompañan a Tini en sus shows y por eso no podrán viajar", detalló el panelista. Este obstáculo afecta directamente el concierto previsto para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami.

La cantante se opone firmemente a reemplazar a sus bailarines por profesionales locales. @tinistoessel "Le quieren sacar a la mitad del equipo y eso a Tini le dio mucha bronca", agregó Méndez. Aunque le sugirieron contratar profesionales estadounidenses, la artista descartó la idea por la falta de ensayos previos y el enorme apego a su grupo.