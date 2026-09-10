La tajante reacción de la madre de Tini Stoessel con la prensa tras la llegada al país

Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, regresó al país en medio del escándalo y tuvo una desafiante actitud con un conocido periodista.

El escándalo de Tini Stoessel y sus padres sigue dejando tela para cortar luego de las declaraciones que la artista ha realizado durante sus shows en México. En medio de todo esto, su madre llegó al país y un cronista del ciclo Intrusos (América) fue en búsqueda de su palabra.

"Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos. Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros", fue una de las frases que compartió Tini ante sus fans.

Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, encontró a la madre de Tini saliendo del aeropuerto y le preguntó si quería hacer una especie de descargo frente a toda esta situación. Ella de todas maneras decidió no mirarlo a la cara y seguir caminando mientras el periodista seguía insistiendo para lograr que hable.

La reacción de la madre de Tini Stoessel ante la prensa tras la llegada al país En un momento de la entrevista, él le hizo alusión a la frase de salud mental que compartió su hija: "Habló también de salud mental en sus recitales, de libertad, y muchos interpretaron esto como una indirecta hacia ustedes.... Algo que quieras decir".

La madre de Tini está en el país. Foto: captura de video / América TV. Sin embargo, no logró sacarle ninguna declaración al respecto y durante todo el momento se la pudo ver totalmente seria e incómoda con la situación que estaba viviendo. Por el momento no se han expresado públicamente, aunque podrían hacerlo muy pronto.