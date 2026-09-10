"Este show es muy mío": el fuerte mensaje de Tini Stoessel en México que muchos leyeron como un palo para su papá

La cantante remarcó que ahora decide "hasta la última coma" de su carrera y dejó un contundente mensaje sobre la libertad que no pasó desapercibido.

La cantante remarcó que diseñó cada detalle de su actual propuesta escénica. / Captura Video

En medio de las fuertes versiones sobre un distanciamiento definitivo con su padre, Alejandro Stoessel, Tini Stoessel volvió a pisar fuerte en México con su tour Futttura. Durante su última presentación en la ciudad de Monterrey, la cantante argentina brindó un emotivo discurso ante la multitud que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia su entorno familiar.

Sin mencionar de manera explícita la interna financiera que salió a la luz en las últimas semanas, la artista marcó terreno respecto a su independencia artística y al control de su propia carrera profesional.

Las fuertes palabras de Tini Stoessel "Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío y cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá", expresó la cantante desde el escenario, en lo que varios leyeron como una reivindicación personal tras años de gestión conducida por su progenitor.

Asimismo, la cantante remarcó el valor que tiene esta gira en su vida actual luego de haber atravesado meses de mucha exposición y tensiones familiares.

Sus fanáticos relacionaron rápidamente la búsqueda de libertad con el conflicto con su padre. Archivo MDZ "Futttura es un proceso para mí muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí. Gracias por acompañarme, me hacen emocionar mucho", afirmó Tini entre la ovación de sus seguidores.