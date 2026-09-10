"Este show es muy mío": el fuerte mensaje de Tini Stoessel en México que muchos leyeron como un palo para su papá
La cantante remarcó que ahora decide "hasta la última coma" de su carrera y dejó un contundente mensaje sobre la libertad que no pasó desapercibido.
En medio de las fuertes versiones sobre un distanciamiento definitivo con su padre, Alejandro Stoessel, Tini Stoessel volvió a pisar fuerte en México con su tour Futttura. Durante su última presentación en la ciudad de Monterrey, la cantante argentina brindó un emotivo discurso ante la multitud que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia su entorno familiar.
Sin mencionar de manera explícita la interna financiera que salió a la luz en las últimas semanas, la artista marcó terreno respecto a su independencia artística y al control de su propia carrera profesional.
Las fuertes palabras de Tini Stoessel
"Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío y cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá", expresó la cantante desde el escenario, en lo que varios leyeron como una reivindicación personal tras años de gestión conducida por su progenitor.
Asimismo, la cantante remarcó el valor que tiene esta gira en su vida actual luego de haber atravesado meses de mucha exposición y tensiones familiares.
"Futttura es un proceso para mí muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí. Gracias por acompañarme, me hacen emocionar mucho", afirmó Tini entre la ovación de sus seguidores.
El momento de mayor impacto llegó sobre el cierre del concierto, cuando la artista dejó una contundente reflexión sobre la autonomía personal que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.
"Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quién quieran estar y por sobre todo no tener miedo, no sentir que están encerrados, creo que lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre", concluyó la estrella pop.