Este rincón de Mendoza fue nominado para convertirse en la capital latinoamericana de un deporte de moda

El pedemonte, las quebradas y los caminos de alta montaña convirtieron a Las Heras en uno de los escenarios habituales de las carreras más exigentes de Mendoza . Ese crecimiento deportivo ahora podría darle al departamento una distinción con alcance regional: fue nominado como Capital Latinoamericana del Trail Running.

La postulación fue realizada por la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo , una organización que reúne destinos, instituciones y referentes de diferentes países. El reconocimiento se definirá en Santa Marta, Colombia, durante el III Congreso Latinoamericano de Turismo Deportivo. Las actividades se desarrollarán en noviembre. La gala de premiación y el cierre están previstos para la última jornada.

La candidatura no se apoya únicamente en las características del paisaje. También responde a un calendario que, en los últimos años, convirtió a diferentes puntos de Las Heras en sedes de competencias locales, nacionales e internacionales.

Entre las pruebas mencionadas por el director de Turismo departamental, Julio Daher, se encuentran Vallecitos Trail, Villavicencio Ultra Trail y las carreras desarrolladas en el entorno del Aconcagua, Puente del Inca y Cerro Arco. A ese circuito podrían incorporarse otras dos competencias que se encuentran en preparación.

La diversidad geográfica es una de las fortalezas del departamento. En un mismo territorio, los corredores pueden atravesar senderos de pedemonte, zonas áridas, quebradas y ambientes de alta montaña. Esa variedad permite organizar pruebas con diferentes extensiones y niveles de dificultad, aunque también exige planificación, señalización, seguridad y cuidado ambiental.

Daher sostuvo que la cantidad de competencias disputadas coloca a Las Heras entre los principales destinos argentinos para la práctica del trail. También consideró que el calendario es uno de los argumentos que le otorgan posibilidades de obtener el reconocimiento latinoamericano.

Un título que comenzó a construirse en Mendoza

Antes de la nominación internacional, el municipio avanzó con una declaración del Concejo Deliberante que designó a Las Heras como Capital del Trail y de los Senderos de Montaña. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por las áreas municipales de Turismo y Deportes. En paralelo, se presentó un proyecto para que la Legislatura de Mendoza conceda al departamento un reconocimiento similar en el ámbito provincial.

La postulación regional representa un paso adicional dentro de esa estrategia. Sin embargo, el eventual título tendrá valor turístico si se traduce en un calendario estable, senderos correctamente gestionados, servicios para los corredores y una promoción que integre las competencias con el resto de los atractivos del departamento.

Cuando una carrera moviliza algo más que corredores

El impacto de una prueba de trail comienza antes de la largada y no termina necesariamente cuando el último participante cruza la meta. Los corredores necesitan alojamiento, alimentación, transporte, equipamiento y asistencia. Además, una parte de ellos extiende su permanencia para conocer el destino.

“Estos eventos deportivos trascienden lo deportivo y se convierten en un evento turístico”, resumió Daher. Según explicó, numerosos participantes llegan acompañados por parejas, familiares o amigos y permanecen uno o dos días adicionales en Mendoza. El funcionario identificó a Brasil y Uruguay como dos de los mercados internacionales con presencia en las competencias, además de los corredores procedentes de distintas provincias argentinas. Ese movimiento genera consumo en hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, comercios y prestadores turísticos.

El desafío consiste en transformar esa circulación ocasional en una experiencia integral. Un corredor que llega por una competencia también puede visitar Villavicencio, recorrer sitios históricos vinculados al Cruce de los Andes, conocer Uspallata o continuar hacia la alta montaña.