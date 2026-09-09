Pruebas PISA: qué dijo el Gobierno sobre los resultados y la situación de Mendoza

Las pruebas PISA , que se realizan cada tres años en países de la OCDE, volvieron a mostrar un retroceso en los resultados educativos. En Argentina, además de la evaluación nacional, Mendoza fue una de las tres jurisdicciones que solicitó una muestra ampliada para conocer su desempeño particular.

“Las pruebas PISA se toman cada tres años en 84 países de la OCDE, lo que se llaman países desarrollados. Esa prueba se tomó en septiembre del año pasado, o sea que es una foto del 2025 y es una muestra”, explicó el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

El funcionario señaló que la caída no fue exclusiva de Argentina. “A todos los países les fue mal, significa que les fue peor que en la edición anterior del año 2022. Países que invierten muchísimo presupuesto en educación, como España, como Estados Unidos y otros tantos, todos bajaron sus resultados”.

En el caso argentino, García Zalazar indicó que “Argentina no fue la excepción y bajó sus resultados en términos globales”. Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires fueron las únicas jurisdicciones que ampliaron la muestra para obtener resultados propios.

En Mendoza se evaluaron 90 escuelas secundarias y estudiantes de 15 años . Según el ministro, la provincia quedó “por arriba de la media del país” en términos generales, con mejores resultados en Matemática, Ciencias y pensamiento computacional, mientras que quedó dos puntos por debajo en Lengua.

La comparación entre PISA y las evaluaciones provinciales

García Zalazar diferenció los resultados de PISA de las mediciones que realiza Mendoza de manera censal, es decir, sobre la totalidad de las escuelas.

“Nosotros todos los años hacemos un censo de las 360 escuelas secundarias, no un grupo, todas, públicas, privadas, técnicas, orientadas, todas las escuelas, y esos censos nos van mostrando una mejora, tanto en lengua como en matemática”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que Mendoza viene registrando una evolución en Matemática pese al retroceso general observado en PISA. “Venimos con una mejora de matemática todos los años, lo cual sería una contratendencia si querés hablar con respecto a todos estos datos que yo acabo de explicar del resto del mundo, del resto de los países y de Argentina misma”.

El ministro también explicó una de las diferencias centrales entre ambos tipos de evaluación. “El censo nos da la posibilidad de intervenir escuela por escuela”, mientras que las pruebas PISA “no nos da esa posibilidad, porque nosotros no nos entregan después resultados por escuela, y no podemos hacer acciones focalizadas por escuela”.

Según los datos que presentó, en Lengua Mendoza pasó de un escenario en el que “el 70% no leía o no comprendía el texto que leía” a otro en el que “el 70% sí comprende el texto que lee”. En Matemática, señaló que la proporción de estudiantes que alcanza los contenidos mínimos también mostró una mejora.

El funcionario atribuyó parte de las dificultades actuales a decisiones educativas tomadas años atrás. “Estos chicos que rindieron el año pasado comenzaron a cursar en el 2015 la primaria”, explicó, y sostuvo que la eliminación de la unidad pedagógica generó consecuencias que se extendieron durante los años posteriores.

“Esa medida arrastró una serie de consecuencias en el sistema que fueron nefastas”, afirmó. Según García Zalazar, “el chico que pasó de primero a segundo un gran porcentaje después no corrigió eso en tercer grado, no lo corrigieron en cuarto, no lo corrigieron en quinto y arrastró ese problema”.

Respecto del escenario nacional, el ministro sostuvo que Argentina viene perdiendo posiciones en las evaluaciones internacionales. “Argentina está mal en el sistema internacional, en PISA está mal hace ya tiempo”, afirmó, y agregó que el país se encuentra “séptimo en latinoamérica”.

García Zalazar planteó además que Mendoza comenzó a incorporar herramientas vinculadas con las competencias que mide PISA. “En secundaria trabajamos en primer año, en tercer año, con una plataforma que es Mendoza Aumentada, y ahí trabajamos matemática, lengua, ciencia y pensamiento interdisciplinario, que así es como evalúa PISA”.

Finalmente, consideró que las mejoras requieren continuidad. “Todo esto se mejora con mediciones, inversión y después mucha formación, capacitación y esa inversión dirigida a material específico”, sostuvo. Y resumió el desafío de la provincia: “Mendoza ya tiene una clara tendencia a revertir ese proceso y hay que seguir trabajando”.