España tocó fondo en educación: qué revelan y cómo son las pruebas PISA

España volvió a retroceder en uno de los principales termómetros internacionales de la educación. Las pruebas PISA 2025 situaron a sus estudiantes por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en lectura, matemáticas y ciencias, con resultados que se ubican entre los más bajos de su historia.

La evaluación alcanzó a 29.967 alumnos de entre 15 y 16 años, distribuidos en 956 establecimientos educativos. La muestra representa a unos 459.800 adolescentes españoles y el 77% de quienes rindieron cursaba cuarto año de la Educación Secundaria Obligatoria. En total participaron más de 760.000 jóvenes de 91 países y economías, según la información oficial de la OCDE.

Los resultados de España en las pruebas PISA 2025 El mayor deterioro se registró en comprensión lectora, donde España obtuvo 451 puntos frente a los 461 de la OCDE y los 459 de la Unión Europea. En matemáticas alcanzó 457 puntos, seis menos que ambos promedios internacionales. La diferencia fue más reducida en ciencias: el país consiguió 477 puntos, mientras que la OCDE llegó a 482 y la Unión Europea a 481. Los datos oficiales muestran que el desempeño descendió respecto de 2022 en lectura y matemática, mientras que en ciencias se mantuvo estadísticamente estable. Si la comparación se amplía hasta 2015, la caída alcanza 45 puntos en lectura, 29 en matemática y 16 en ciencias.

Shutterstock El problema no aparece solo en las calificaciones generales. Apenas el 2% de los estudiantes españoles llegó a los niveles más altos de competencia lectora, frente al 6% del promedio de la OCDE. En matemática, los alumnos destacados representaron el 4%, la mitad de la media internacional. Al mismo tiempo, el 32% no alcanzó el nivel básico de comprensión de textos y el 33% quedó por debajo del mínimo esperado en matemática. La proporción de estudiantes con bajo rendimiento creció de forma sostenida durante la última década.

Pantallas, ausentismo y falta de recursos El informe ofrece otras señales sobre lo que ocurre dentro de las escuelas. El 29% de los alumnos dijo que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias. Quienes declararon convivir con ese problema obtuvieron 16 puntos menos que aquellos que no registraron interrupciones.