El mapa de la educación en Argentina: cómo se posiciona cada provincia en lengua y matemática

Tras los resultados de las pruebas PISA, otros índices revelan que solo el 54% de los alumnos alcanza los niveles esperados en ambas materias.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el indicador nacional con un 73% de alumnos que alcanzan los conocimientos esperados.

La publicación de los resultados internacionales de las evaluaciones PISA 2025 encendió nuevamente las alarmas sobre el sistema educativo argentino. Los datos reflejaron un claro retroceso respecto a 2022: los estudiantes de 15 años obtuvieron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. La mayor fragilidad se concentró en Matemática, donde el 76% no alcanzó el nivel mínimo de desempeño, mientras que en Lengua el 59% se ubicó por debajo de los estándares básicos.

Ante estos números, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación difundieron un comunicado oficial en el que atribuyeron el deterioro a "12 años de políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores", argumentando que las pruebas evalúan la trayectoria escolar acumulada desde 2013 sobre un punto de partida que ya era crítico.

N/A El mapa federal de los aprendizajes: los datos del IRE Más allá del panorama internacional, el análisis hacia el interior del país a través de los datos del Índice de Resultados Escolares de primaria 2025 (IRE) permite trazar una radiografía de las brechas provinciales. A nivel nacional, entre los estudiantes que llegan a sexto grado en el tiempo correspondiente (sin sobreedad), solo el 54% alcanza un desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua y Matemática de manera simultánea.

En la totalidad de las jurisdicciones, el principal escollo pedagógico se focaliza en el aprendizaje y la resolución de problemas en Matemática.

Las provincias con mejores y peores desempeños El relevamiento expone marcadas asimetrías según el territorio: