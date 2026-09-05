Los 1.000 días de educación en la gestión Pettovello: alfabetización, ajustes y conflicto con universidades

Este sábado 5 de septiembre se cumplen 1.000 días desde que Javier Milei asumió la presidencia junto a su Gabinete, aunque de aquella administración que presentó el 10 de diciembre de 2023 quedaron muy pocos de pie.

Una de ellas es Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Debido al ajuste fiscal que encabezó el Gobierno libertario, la periodista y Lic. en Ciencias de la Familia quedó a cargo de un buen puñado de áreas: Desarrollo Social; Trabajo, empleo y seguridad social y la secretaría de Educación, esta última dirigida por el Dr. Carlos Torrendell .

Una de las primeras políticas que adoptó la Secretaría de Educación fue el diseño e implementación del Plan Nacional de Alfabetización . El encargado de anunciarlo oficialmente fue Javier Milei, en un viaje que realizó a San Juan en julio de 2024. luego de haberse firmado dos meses antes el Compromiso Federal por la Alfabetización con la adhesión de las 24 juridicciones.

"Les quiero agradecer a los presentes, porque llamar a las cosas por su nombre y hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa el país requiere mucho coraje ", dijo en la apertura de su discurso.

En realidad, el Plan de Alfabetización tiene sus inicios en la campaña que realizó la ONG Argentinos por la Educación en mayo de 2023 . Esta sostenía que 7 de cada 10 estudiantes en el nivel socioeconómico más bajo no alcanzaban el nivel mínimo en lectura , de acuerdo a los resultados que habían arrojado las Pruebas PISA 2022. Asimismo, el 46% de los estudiantes de 3.er grado no obtenía el nivel mínimo de comprensión lectora.

Javier Milei con algunos integrantes de su gabinete en junio de 2024. Portal oficial del Gobierno Nacional

Gracias a dicha campaña, Argentinos por la Educación consiguió que 18 gobernadores y seis precandidatos a las elecciones presidenciales de 2023 -entre ellos, Milei-, firmen un Compromiso por la Alfabetización y, de esta forma, instalar el tema en la agenda política.

Qué se logró y cuánto presupuesto se destinó

Como objetivo general, el Plan propone "lograr que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos". La medida se articula en seis ejes:

Compromiso de alcance comunitario

Alfabetización temprana

Transversalidad de la alfabetización

Formación docente inicial y continua

Acceso a recursos educativos de calidad

Monitoreo y evaluación

Para la correcta ejecución del plan y articulación entre Nación y las 24 juridicciones, la secretaría a cargo de Torrendell creó la Red Federal de Alfabetización. No obstante, según un informe que presentó Argentinos por la Educación, la implementación mostró ritmos desiguales: mientras algunas acciones del Plan ya fueron completadas por varias provincias, otras continúan en desarrollo.

En números concretos, más de 11.500 docentes participaron en ateneos didácticos presenciales y más de 37.000 en cursos virtuales. Asimismo, se implementó el programa Escuelas Alfa en Red, que alcanzó a más de 6.600 escuelas que contaban con mayores desafíos en alfabetización para intensificar allí los recursos y formación.

En 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros vinculados a la alfabetización. Esta distribución comenzó a hacerse efectiva a partir del segundo trimestre de 2025, luego de que en 2024 se realizaran compras sin concretar la entrega a las escuelas.

En 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros vinculados a la alfabetización. Archivo MDZ

De acuerdo a datos del Presupuesto Abierto consultados por MDZ y actualizados a principio de septiembre, en lo que va del 2026 se destinaron 307.470 millones de pesos. Esto implica una reducción del 15,7% de lo que se aportaba el año pasado (364.840 millones de pesos).

Pruebas Aprender: una mejora relevante con respecto a los últimos años

En junio de este año, la cartera de Sandra Pettovello anunció los resultados de las Pruebas Aprender 2025. El dato que se destacó en dicho comunicado es que el 76,9% de los estudiantes de sexto grado de primaria alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, lo que la convierte en la cifra más alta de la última década. Solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico.

De acuerdo al texto, en la edición de Aprender de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico en Lengua. En 2025 este porcentaje bajó al 4,9% y los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% en 2023 al 76,9%. Es decir que más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.

En Matemática, por otro lado, 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado. "Estos resultados marcan un avance y señalan un desafío todavía importante. Por eso, a partir del acuerdo federal consolidado en abril de este año en el Consejo Federal por la Alfabetización, el Ministerio potenciará los desempeños en Matemática", dice el documento.

"Hoy contamos con evidencia consistente de que estamos avanzando por el camino correcto", concluyó el ministerio.

Universidades públicas: marchas multitudinarias y la Ley de Financiamiento

Un hecho que atravesó totalmente al ámbito educativo y copó la agenda política fue la multitudinaria Marcha Universitaria que se realizó en abril de 2024, en la que participaron -por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires- alrededor de 400.000 personas.

La cuarta marcha universitaria fue masiva. Noticias Argentinas

"Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento", dijo en aquel acto Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Según lo que sostenía la FUA, las instituciones llegaron a marzo de 2024 con "un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022".

Durante todo ese período de tiempo, la inflación acumulada alcanzó un 300%, por lo que los aumentos que habían sido ofrecidos en aquel entonces por el Ministerio de Capital Humano fueron considerados insuficientes. Vale recordar que el ajuste no solo alcanzaba a los salarios de los docentes y no docentes, sino también a los hospitales y laboratorios universitarios y a las obras de infraestructura, que se encontraban totalmente paralizadas.

El largo camino hacia la Ley de Financiamiento Universitario

Unos meses después aquella primera marcha, un sector de la oposición presentó el primer proyecto de la Ley de Financiamiento Universitario. Si bien el texto se aprobó en ambas cámaras, Javier Milei lo vetó en octubre y el Congreso no logró conseguir los dos tercios necesarios para su promulgación.

No obstante, en agosto de 2025 se presentó el segundo proyecto de ley, que establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023. Nuevamente, el texto se aprobó y Milei lo vetó, pero esta vez el Congreso logró mantener la promulgación.

Lejos de quedar allí, el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento. El conflicto llegó hasta la Corte Suprema, la cual dejó firme en junio de este año la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos relacionados con aumentos salariales de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.

En el medio de estas dos disputas que se dieron en el Palacio Legislativo, el Ministerio de Capital Humano tuvo que lidiar con otras numerosas marchas que se realizaron en todo el país, además de varios paros docentes de 24 e incluso 48 hs.

Vouchers educativos y Becas Progresar

De acuerdo al informe que publicó la cartera en la página web del Gobierno, en 2024 el Ministerio de Capital Humano asistió a 830.000 estudiantes con vouchers educativos que otorgaban un 75% de subvención. En 2025, por otro lado, adjudicaron a 504.808 beneficiarios en los tres niveles educativos.

Con respecto a las Becas Progresar, que brindan apoyo económico a estudiantes de 16 a 24 años para promover su formación, en 2024 tuvo más de 1.3 millones de beneficiarios, principalmente en la línea de educación obligatoria, mientras que en 2025 se registró un total de 971.280 beneficiarios en todas las líneas del Progresar.