Neurociencia y matemática: qué pasa en el cerebro de los chicos cuando aprenden los números

Se suponía que para aprender matemática en la escuela, los chicos tenían que "conectar" los números escritos (símbolos) con ese sentido aproximado de la cantidad.

Menos conocidas que las investigaciones sobre lo que pasa en el cerebro cuando se aprende a leer y a escribir, son aquellas que buscan comprender qué sucede cuando desarrollamos el razonamiento matemático. Una parte del VI Congreso Internacional de Neurociencias y Educación estará enfocado en ello.

Daniel Ansari es un neurocientífico cognitivo, psicólogo del desarrollo y profesor germano-canadiense. Actualmente dirige el Numerical Cognition Laboratory en Western University donde desarrolla investigaciones para mostrar cómo los cerebros de los chicos procesan los números, qué ocurre realmente cuando hay dificultades severas como la discalculia y de qué manera simples cambios en el aula y en casa pueden transformar el aprendizaje. En el VI Congreso de Wumbox Ansari presentará la Masterclass "Los pilares del aprendizaje: neurociencia cognitiva y matemática". En la cual explorará cómo se desarrollan las habilidades numéricas en la infancia y de qué manera sus bases cognitivas y neuronales pueden orientar prácticas más adecuadas en el aula y el consultorio.

Más allá del sentido numérico Hasta hace poco tiempo, la psicología creía que los humanos nacíamos con un "sentido numérico" innato (el llamado Sistema de Número Aproximado), una capacidad que compartimos con animales como monos, pájaros y peces para comparar grandes colecciones de objetos a simple vista (por ejemplo, saber dónde hay más manzanas). Se suponía que para aprender matemática en la escuela, los chicos tenían que "conectar" los números escritos (símbolos) con ese sentido aproximado de la cantidad. Sin embargo, la investigación de Ansari y su equipo, basada en estudios de comportamiento y de neuroimagen, demostró que el procesamiento de números simbólicos (los dígitos como "3" o "7") funciona con un motor de desarrollo independiente y, de hecho, es el principal predictor de cómo le irá a un chico en la escuela.

Daniel Ansari es un neurocientífico cognitivo, psicólogo del desarrollo y profesor germano-canadiense. Gentileza. A partir de un estudio con 540 chicos de jardín de infantes, se observó que la capacidad para reconocer, comprender, manejar y comparar números escritos (símbolos numéricos) determina unidireccionalmente el desarrollo del razonamiento matemático y de las representaciones no simbólicas para cantidades grandes. Esto significa que aprender a dominar los símbolos numéricos es la verdadera "caja de herramientas" mental que permite a los seres humanos realizar cálculos exactos y abstractos. No podemos conformarnos con que un chico tenga buena intuición visual; necesita construir un dominio sólido de las representaciones simbólicas de los números.

La discalculia o cuando los números "no entran" Así como la dislexia afecta el aprendizaje de la lectura, existe un trastorno específico del aprendizaje de la matemática llamado discalculia del desarrollo. Afecta aproximadamente al 5% de los niños que presentan un desarrollo cognitivo esperado y que han tenido acceso a una educación adecuada. Ansari viene liderando las investigaciones en este tema. Gracias al uso de tecnologías como las de la resonancia Magnética funcional (fMRI), Ansari y sus colaboradores lograron "ver" al cerebro en acción e identificaron que el centro de procesamiento de las cantidades numéricas se encuentra en el lóbulo parietal, específicamente en una zona llamada Surco Intraparietal. Al comparar el cerebro de chicos con y sin discalculia durante tareas numéricas sencillas, descubrieron algo sorprendente: en los niños con discalculia, el surco intraparietal derecho no se activa con la misma intensidad ante las demandas numéricas. Esto representa la primera evidencia biológica directa de que la discalculia está ligada a una alteración funcional en los sistemas parietales encargados de procesar las cantidades. Este tipo de hallazgos son sumamente útiles para comprender que no se trata de pereza o falta de voluntad; es una diferencia en el funcionamiento neuronal que requiere de un apoyo especializado y a tiempo.