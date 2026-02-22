Educación privada: más de 1.450 actores del sector se reúnen en la Ciudad de Buenos Aires

Con el lema “Más libertad, mejor educación para todos”, el Congreso Nacional de Educación de Gestión Privada se realizará el 23 y 24 de febrero en el Palacio Libertad , en la Ciudad de Buenos Aires . La propuesta es impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, junto con asociaciones representativas del sector, y apunta a abrir un espacio de debate sobre el presente y el futuro de la educación de gestión privada en la Argentina.

El encuentro convocará a más de 1.450 participantes, entre directivos, docentes, representantes legales, propietarios y funcionarios. La inscripción es gratuita y todavía hay cupos disponibles: para participar, se debe completar el formulario de inscripción dispuesto por la organización.

La agenda se centrará en discusiones que atraviesan a la educación privada y su vínculo con el sistema educativo en general. Entre los ejes aparece la libertad educativa , la autonomía institucional y la actualización normativa, además de temas sensibles como la tensión entre supervisión estatal y autonomía, las condiciones laborales docentes, el financiamiento educativo y la redefinición del rol de las escuelas privadas dentro del sistema público.

El congreso plantea, así, una instancia de intercambio para revisar qué lugar ocupa hoy la gestión privada, cuáles son sus principales demandas y qué cambios aparecen como necesarios para adecuar el marco de funcionamiento a los desafíos actuales.

Entre los expositores confirmados figuran Carlos Torrendell, secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano; Carlos Hoevel, profesor de la UCA y asesor de la Secretaría de Educación de la Nación; y Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella.

También participarán representantes de entidades del sector, como la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPA), la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP).

Congreso 2

Dos jornadas: historia, desafíos actuales y hoja de ruta para el futuro

La primera jornada, el 23 de febrero, incluirá la apertura institucional y un recorrido por la historia de la educación privada, además de mesas plenarias enfocadas en los desafíos del presente. El 24 de febrero, en tanto, estará orientado a la proyección futura del sector, con conferencias y conversatorios sobre autonomía pedagógica, innovación curricular y actualización normativa.

El cierre sumará una mesa de diálogo para buscar consensos estratégicos y definir líneas de acción a futuro. Con esa hoja de ruta como objetivo, el congreso se presenta como una instancia para debatir y construir acuerdos sobre el rumbo de la educación de gestión privada, con énfasis en pluralidad, innovación y calidad dentro del sistema educativo argentino.