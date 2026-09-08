Educación en crisis: cuáles son los países con resultados más alarmantes en las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA 2025 muestran que la caída del rendimiento educativo no constituye un fenómeno limitado a un país . La última evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registra un descenso que atraviesa a numerosos sistemas educativos y que tiene su expresión más marcada en la capacidad de los estudiantes de 15 años para comprender textos.

Los datos publicados este martes muestran que los 38 países miembros de la OCDE alcanzaron los promedios más bajos registrados por PISA en Lectura y Matemática . En el informe, el organismo advierte que el debilitamiento del desempeño ya había comenzado antes de 2020 en muchos países, lo que apunta a problemas de mayor duración dentro de los sistemas educativos.

La evaluación de 2025 contó con la participación de más de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países y economías , una muestra que representa aproximadamente a 33 millones de jóvenes. Fue la edición con mayor participación desde el inicio del programa. En diez años, entre 2015 y 2025, el promedio de Lectura de los países de la OCDE cayó 28 puntos, de 489 a 461 . En Matemática, la reducción fue de 22 puntos, de 485 a 463 . Ciencias mostró mayor estabilidad: el promedio pasó de 489 a 482 puntos durante el mismo período.

La comprensión lectora constituye una de las principales señales que deja PISA 2025. En el promedio de los países de la OCDE, los estudiantes alcanzaron 461 puntos , después de una caída de 14 puntos frente a la evaluación de 2022.

La clasificación muestra diferencias entre los sistemas educativos. Singapur obtuvo el puntaje más alto en Lectura, con 535 puntos , seguido por B-S-J-Z (China), denominación que agrupa a Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang, con 527.

Taiwán quedó tercero, con 508 puntos. Japón alcanzó 503, mientras que Corea del Sur y Macao registraron 501. Irlanda llegó a 500 y Estonia quedó apenas por debajo, con 499.

Los principales resultados en Lectura fueron:

Singapur: 535 puntos

B-S-J-Z (China): 527

Taiwán: 508

Japón: 503

Corea del Sur: 501

Macao (China): 501

Irlanda: 500

Estonia: 499

Nueva Zelanda: 497

Reino Unido: 494

Australia: 491

Canadá: 490

Estados Unidos: 490

Polonia: 482

Hong Kong (China): 480

Finlandia: 474

Turquía: 472

Suiza: 470

República Checa: 468

Austria: 467

Bélgica: 466

Alemania: 465

Lituania: 464

El liderazgo de Singapur se mantiene pese al retroceso registrado frente a la edición anterior. El sistema educativo asiático perdió 8 puntos en Lectura entre 2022 y 2025, aunque continuó en el primer puesto. La caída también alcanzó a varios países que permanecen por encima del promedio de la OCDE. Japón perdió 13 puntos; Corea del Sur, 15; Irlanda, 16; Canadá, 17; y Estados Unidos, 14.

La evolución de Reino Unido constituye una excepción entre varios de los sistemas mejor ubicados: sus 494 puntos no representaron un cambio respecto de 2022. El deterioro de la comprensión lectora adquiere mayor dimensión cuando se amplía el período de comparación. El promedio de la OCDE perdió 28 puntos entre 2015 y 2025, el descenso más pronunciado de las tres áreas tradicionales que analiza PISA.

Los casos más alarmantes

Entre los casos más alarmantes, Ruanda registró 317 puntos en Ciencias, 301 en Lectura y 312 en Matemática, cifras muy alejadas de los promedios de los países de la OCDE: 482, 461 y 463 puntos, respectivamente. La distancia también aparece al analizar los niveles mínimos de aprendizaje. En Ruanda, apenas el 4% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 en Lectura, frente al 69% del promedio de la OCDE. Esto implica que alrededor del 96% quedó por debajo del nivel básico de competencia lectora.

Otros países también aparecen en la zona inferior de la clasificación de Ciencias. Zambia obtuvo 337 puntos, Kenia 335, Guatemala 351 y Paraguay 355, frente a los 482 puntos del promedio de la OCDE. En Lectura, los resultados vuelven a mostrar dificultades. Guatemala alcanzó 334 puntos y Paraguay también obtuvo 334. Kenia registró 326, mientras que Zambia obtuvo 314. Ruanda quedó por debajo, con 301 puntos.

Los bajos rendimientos a nivel internacional, en Lectura, Ciencia y Matemática. OECD 2026

PISA 2025: Lectura registra la mayor caída de la última década

La comprensión lectora concentra uno de los principales cambios que identifica el informe. La disminución de 28 puntos entre 2015 y 2025 en el promedio de la OCDE supera la registrada en las otras dos disciplinas tradicionales de PISA. La tendencia adquiere relevancia porque la evaluación no busca determinar si los alumnos recuerdan contenidos específicos de los programas escolares. PISA mide hasta qué punto los jóvenes pueden aplicar sus conocimientos y habilidades ante situaciones y problemas que requieren interpretación, razonamiento y uso de información.

En el caso de la Lectura, esa capacidad resulta transversal al resto del aprendizaje. Comprender, interpretar, evaluar y reflexionar sobre información forma parte de las herramientas necesarias para desenvolverse tanto dentro como fuera de la escuela.

Matemática también retrocede y Ciencias muestra mayor estabilidad

Matemática presenta la segunda caída más pronunciada de la última década. El promedio de los miembros de la OCDE pasó de 485 puntos en 2015 a 463 en 2025. Los 22 puntos de diferencia representan, según el organismo, algo más de un año de aprendizaje. Ciencias ofrece un panorama distinto. El promedio de la organización bajó de 489 a 482 puntos entre 2015 y 2025, un cambio menor que los registrados en las otras disciplinas.

Celulares, inteligencia artificial y distracción digital: qué encontró PISA 2025

El uso de dispositivos digitales ocupa un lugar específico en el análisis. En promedio, el 28% de los estudiantes de países de la OCDE afirmó que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de Ciencias.

Uso de la IA en las escuelas, según el último informe de las Pruebas PISA. OECD 2026

PISA 2025 también incorporó la inteligencia artificial al análisis de los nuevos entornos de aprendizaje. La OCDE evitó establecer que el uso de IA sea negativo en sí mismo. El punto central está en cómo se incorpora la herramienta al proceso educativo.

Argentina dentro de una tendencia que atraviesa al mundo

Los resultados argentinos -con una muestra nacional de aproximadamente 11.093 estudiantes de 412 escuelas- se inscriben dentro de ese escenario internacional, aunque con indicadores propios. De acuerdo con los datos aportados sobre PISA 2025, los estudiantes argentinos alcanzaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Frente a la edición de 2022, los resultados representan descensos en las tres áreas.

Los resultados en América Latina. OECD 2026

El 76% de los alumnos argentinos no alcanzó el nivel mínimo de aprendizaje en Matemática. En Lectura y Ciencias, la proporción llegó al 59%. En América Latina, Argentina quedó en el octavo lugar entre los 13 países participantes en las tres disciplinas y se ubicó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

Qué son las pruebas PISA y qué miden

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es una evaluación coordinada por la OCDE que comenzó en el año 2000 y analiza los conocimientos y capacidades de estudiantes de 15 años. Las pruebas se realizan de manera periódica y tienen tres áreas tradicionales: Lectura, Matemática y Ciencias. La edición de 2025 tuvo a Ciencias como dominio principal e incorporó también la resolución de problemas computacionales.

El objetivo no consiste en evaluar cuánto contenido curricular puede recordar un estudiante. Las pruebas buscan determinar hasta qué punto puede utilizar sus conocimientos para resolver problemas, interpretar información, razonar y responder ante situaciones nuevas.