Incentivo a la educación en CABA: qué proyectos fueron premiados por ser innovadores y mejorar el aprendizaje

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció a docentes de escuelas públicas y privadas por proyectos destinados a mejorar el aprendizaje y las trayectorias educativas a través del premio “Docentes de la Ciudad 2026”. Las iniciativas ganadoras fueron seleccionadas entre 15 finalistas y recibirán hasta $10 millones.

La convocatoria estuvo enmarcada en el plan “Buenos Aires Aprende” y contó con dos categorías. “Ejes prioritarios” incluyó Lengua y Matemática, Bienestar socioemocional y Educación inclusiva, mientras que “Menciones especiales” contempló propuestas sobre Protección digital infantil y adolescente y Presentismo estudiantil. Los trabajos debían haber sido diseñados dentro de cada institución y estar orientados a mejorar los aprendizajes o las trayectorias educativas.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, encabezaron la entrega de los reconocimientos en el Salón Dorado del Teatro Colón, junto con maestros y alumnos.

Los proyectos ganadores, seleccionados entre los 15 finalistas, recibieron $10 millones cada uno . Además, dos iniciativas vinculadas con la protección digital infantil y el presentismo estudiantil obtuvieron $5 millones. El dinero deberá destinarse a la expansión o mejora de las propuestas, la compra de materiales pedagógicos o la capacitación de los docentes. Los establecimientos tendrán que presentar una rendición de gastos dentro de los próximos seis meses.

“Esto es una demostración de cuánto nos importa poner en valor el desempeño docente. Reconocer a quienes trabajan en equipo y se animan a pensar propuestas nuevas es fundamental”, señaló Mercedes Miguel.

Uno de los proyectos ganadores del premio “Docentes de la Ciudad 2026”.

Durante el acto, Macri también se refirió a las medidas adoptadas sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas. Según indicó, 7 de cada 10 chicos comenzaron a prestar más atención y a vincularse mejor.

Cuáles son los proyectos ganadores en los niveles Inicial y Primario

En el Nivel Inicial, el primer premio correspondió a la Escuela Infantil N°2 D.E. 2 “Pampita”, de Recoleta, por el proyecto “De jugadores a creadores: jugamos, pensamos y diseñamos”. La iniciativa propone un recorrido de seis meses para alumnos de sala de 5 años que integra matemática, lengua, educación digital, educación física y expresión artística a través del juego.

El segundo puesto fue para el Instituto Privado Comunidad Filii Deia, del Barrio Mugica, por “Viajeros del espacio”. La propuesta para sala de 4 combina prácticas del lenguaje, indagación del ambiente y matemática básica mediante experimentación científica y juego dramático, además de contenidos de Educación Digital.

En el Nivel Primario, el primer premio fue para la Escuela N°11 D.E. 19 “Ignacio Fermín Rodríguez”, de Nueva Pompeya, por “CABA 64: código Euler”. El trabajo parte del calor en la ciudad y la falta de árboles en el barrio y utiliza el ajedrez para abordar geometría, proporciones, estadística y coordenadas.

El segundo lugar correspondió a la Escuela N°22 D.E. 5 “Estación Buenos Aires”, de Barracas, por la Copa de Robótica “Cupbot”. Alumnos de séptimo grado diseñaron, organizaron y coordinaron una competencia para la comunidad educativa, mientras que estudiantes de primero a sexto participaron como equipos.

Tecnología e inclusión: los ganadores del Nivel Secundario

En el Nivel Secundario, el primer premio fue otorgado a la Escuela de Educación Media N°5 D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli”, de Saavedra, por el “Sound Blue Project (Saavedra Inclusiva)”.

Estudiantes de tercero, cuarto y quinto año investigaron y analizaron datos para crear una solución tecnológica destinada a alumnos neurodivergentes afectados por la contaminación sonora.

El segundo premio fue para la Escuela Técnica N°32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín”, de Chacarita, por el proyecto “M.A.V.A. (Movilidad Asistida Vida Activa)”. La iniciativa desarrolla dispositivos mediante impresión 3D para facilitar tareas cotidianas a personas con dificultades de movilidad.

Los seis proyectos distinguidos abarcan así los niveles Inicial, Primario y Secundario y fueron desarrollados dentro de instituciones educativas de diferentes barrios de la Ciudad.