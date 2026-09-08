Alarma educativa: Argentina retrocedió en las tres áreas de las pruebas PISA y cayó a niveles de 2006

Los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron en las pruebas PISA 2025 resultados inferiores a los registrados en 2022 en Lectura, Matemática y Ciencias , según un informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación .

Uno de los datos más preocupantes es que el 76% de los alumnos argentinos no alcanzó los aprendizajes mínimos en Matemática , mientras que en Lectura y Ciencias ese porcentaje llegó al 59%.

Según el informe, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias . Estos resultados ubicaron al país en los puestos 75°, 62° y 71° , respectivamente, entre los 91 sistemas educativos que participaron de la evaluación internacional.

En el análisis de los 13 países de América Latina que formaron parte de PISA 2025, Argentina quedó en el octavo lugar en las tres áreas evaluadas .

Además, el país se ubicó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en Matemática, Lectura y Ciencias.

Caída de los resultados respecto de 2022

La comparación con la edición anterior muestra un retroceso en las tres áreas.

El puntaje promedio argentino cayó un 3,2% en Ciencias, un 3% en Lectura y un 2,9% en Matemática respecto de 2022.

Los países de la OCDE también registraron descensos, aunque con diferencias según el área: 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

En términos de aprendizajes mínimos, el panorama también resulta preocupante. En Argentina, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo en Lectura, mientras que el porcentaje ascendió al 76% en Matemática y volvió a ubicarse en 59% en Ciencias.

Más de 11.000 estudiantes argentinos participaron de la evaluación

La prueba PISA, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realiza periódicamente desde el año 2000 y evalúa a estudiantes de 15 años.

En su edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, entre ellos 38 países miembros de la OCDE y 53 sistemas educativos asociados.

En Argentina, la evaluación se realizó sobre una muestra representativa a nivel nacional que incluyó aproximadamente 412 escuelas y 11.093 estudiantes de todo el país.

PISA no apunta únicamente a determinar cuánto conocimiento pueden reproducir los alumnos, sino que busca evaluar su capacidad para aplicar conocimientos y habilidades a situaciones nuevas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Más de 20 años de resultados de PISA

Argentina participa de las pruebas PISA desde hace más de dos décadas. Al analizar la evolución histórica, el informe señala un deterioro de los resultados en Lectura y Matemática, mientras que en Ciencias los cambios fueron menores.

En Lectura, Argentina pasó de obtener 418 puntos en 2000 a 389 en 2025.

En Matemática, área comparable para el país desde 2006, el puntaje descendió de 381 a 367 puntos, una diferencia considerada estadísticamente significativa.

En Ciencias, en cambio, el resultado mostró mayor estabilidad: Argentina pasó de 391 puntos en 2006 a 393 en 2025.

Los resultados vuelven a poner bajo la lupa el desempeño del sistema educativo argentino, especialmente en Matemática, donde casi ocho de cada diez estudiantes no alcanzaron los conocimientos considerados mínimos por la evaluación internacional.