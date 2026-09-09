Vacuna antigripal de PAMI en septiembre: quiénes pueden recibirla gratis y qué hay que presentar

La obra social PAMI mantiene durante septiembre la campaña de vacunación antigripal para sus afiliados . La dosis se aplica en las farmacias habilitadas de todo el país y no es necesario sacar turno para recibirla. Además es completamente gratis, y ninguna farmacia puede cobrar a cambio de aplicarla.

La campaña empezó el 30 de marzo y busca facilitar el acceso a la inmunización durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, especialmente entre las personas mayores y quienes presentan condiciones que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

Los afiliados de 65 años o más, las personas embarazadas y los niños y niñas de entre 6 y 24 meses pueden acceder a la vacuna sin presentar una receta médica.

Según confirmaron desde PAMI, ninguna farmacia puede cobrar para aplicar una dosis en el marco de esta campaña.

También pueden vacunarse los afiliados menores de 65 años que formen parte de alguno de los grupos considerados de riesgo. En estos casos, PAMI solicita una indicación médica escrita en la que figure el diagnóstico correspondiente.

Entre las condiciones contempladas se encuentran enfermedades respiratorias y cardíacas, además de distintas situaciones que comprometen el sistema inmunológico. Se incluyen EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderada o grave, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

También figuran inmunodeficiencias, VIH/sida, tratamientos inmunosupresores o con corticoides en dosis altas, asplenia y desnutrición grave.

Dónde darse la vacuna antigripal de PAMI

La vacunación se realiza en las farmacias de la Red PAMI habilitadas para aplicar la dosis. El organismo dispone de un buscador para consultar cuáles son los establecimientos disponibles en cada zona.

No hace falta sacar turno, aunque PAMI recomienda comunicarse previamente con la farmacia elegida para consultar si tiene dosis disponibles. La red cuenta con más de 6.700 farmacias habilitadas en todo el país.

Ante consultas, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha al 138 para recibir información y orientación.

Qué documentación hay que presentar

Los requisitos dependen de la edad y de la situación de cada afiliado:

Mayores de 65 años: DNI y credencial de PAMI.

Personas embarazadas: DNI y credencial de PAMI.

Niños y niñas de 6 a 24 meses: DNI y credencial de PAMI.

Menores de 65 años con factores de riesgo: DNI, credencial de PAMI e indicación médica escrita con el diagnóstico.

Cómo pedir la vacuna antigripal a domicilio

Los afiliados que no pueden trasladarse hasta una farmacia pueden solicitar la vacunación en su domicilio. Para acceder a esta modalidad, deben contar con una orden médica que indique la vacunación a domicilio por imposibilidad de trasladarse.

El pedido puede realizarse por distintas vías:

PAMI Escucha: llamando al 138.

Página web de PAMI: a través de los canales digitales del organismo.

De manera presencial: en una agencia de PAMI.

Además, el organismo realiza operativos especiales para personas que viven en residencias de larga estadía, centros para personas con discapacidad, centros de salud mental y centros de diálisis, entre otros establecimientos.

La vacuna antigripal puede administrarse junto con otras vacunas, de acuerdo con las indicaciones correspondientes y la disponibilidad en cada establecimiento.