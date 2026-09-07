PAMI paga un subsidio por celiaquía: cómo pedirlo y cuánto se cobra

En septiembre, PAMI continúa con un subsidio económico mensual para los afiliados con diagnóstico de celiaquía , destinado a ayudar a cubrir el gasto extra de una alimentación libre de gluten. Para acceder al beneficio, es necesario acreditar la enfermedad con documentación médica y cumplir con los requisitos establecidos.

Para acceder al beneficio no alcanza únicamente con estar afiliado a la obra social: es necesario presentar estudios y antecedentes clínicos, por lo que pueden acceder afiliados con diagnóstico médico comprobable de celiaquía.

El subsidio de PAMI busca aliviar el gasto que requiere una alimentación libre de gluten. Foto: Shutterstock

El subsidio tiene como objetivo ayudar a cubrir parte del gasto que implica mantener una alimentación estricta sin gluten. Entre los productos que forman parte de esta dieta se encuentran las harinas, premezclas y otros alimentos sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).

La asistencia está contemplada dentro del marco de la Ley 26.588, que establece disposiciones vinculadas con la atención y protección de las personas con enfermedad celíaca.

PAMI exige documentación personal y médica para iniciar la gestión. Entre los documentos solicitados se encuentran el DNI, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.

La parte médica es fundamental para acreditar el diagnóstico. El afiliado debe presentar un resumen de historia clínica en el que consten los síntomas y los resultados de los estudios realizados.

La documentación requerida incluye:

Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.

Resultado histopatológico de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista.

Cuánto paga PAMI por el subsidio de celiaquía

El monto vigente del subsidio es de $58.560,98 mensuales. Esta suma rige desde mayo de 2026 y está regulada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Cómo hacer el trámite para cobrar el subsidio

La solicitud puede iniciarse de manera online a través de la página oficial de PAMI, desde una computadora, celular o tablet. Para hacerlo, el afiliado debe ingresar al trámite “Subsidio económico por Celiaquía” y completar la información solicitada.

También existe la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial. En ese caso, se puede solicitar un turno para concurrir a una oficina de PAMI y presentar personalmente la documentación.