PAMI paga un subsidio por celiaquía: cómo pedirlo y cuánto se cobra
El subsidio de PAMI exige diagnóstico certificado de celiaquía y estudios médicos. El trámite puede realizarse online o de forma presencial.
En septiembre, PAMI continúa con un subsidio económico mensual para los afiliados con diagnóstico de celiaquía, destinado a ayudar a cubrir el gasto extra de una alimentación libre de gluten. Para acceder al beneficio, es necesario acreditar la enfermedad con documentación médica y cumplir con los requisitos establecidos.
Quiénes pueden cobrar el subsidio por celiaquía de PAMI
Para acceder al beneficio no alcanza únicamente con estar afiliado a la obra social: es necesario presentar estudios y antecedentes clínicos, por lo que pueden acceder afiliados con diagnóstico médico comprobable de celiaquía.
El subsidio tiene como objetivo ayudar a cubrir parte del gasto que implica mantener una alimentación estricta sin gluten. Entre los productos que forman parte de esta dieta se encuentran las harinas, premezclas y otros alimentos sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).
La asistencia está contemplada dentro del marco de la Ley 26.588, que establece disposiciones vinculadas con la atención y protección de las personas con enfermedad celíaca.
Qué documentación hay que presentar para solicitarlo
PAMI exige documentación personal y médica para iniciar la gestión. Entre los documentos solicitados se encuentran el DNI, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.
La parte médica es fundamental para acreditar el diagnóstico. El afiliado debe presentar un resumen de historia clínica en el que consten los síntomas y los resultados de los estudios realizados.
La documentación requerida incluye:
- Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
- Resultado histopatológico de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.
- Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista.
Cuánto paga PAMI por el subsidio de celiaquía
El monto vigente del subsidio es de $58.560,98 mensuales. Esta suma rige desde mayo de 2026 y está regulada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Cómo hacer el trámite para cobrar el subsidio
La solicitud puede iniciarse de manera online a través de la página oficial de PAMI, desde una computadora, celular o tablet. Para hacerlo, el afiliado debe ingresar al trámite “Subsidio económico por Celiaquía” y completar la información solicitada.
También existe la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial. En ese caso, se puede solicitar un turno para concurrir a una oficina de PAMI y presentar personalmente la documentación.