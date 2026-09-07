PAMI: qué hacer si olvidaste la contraseña de Mi PAMI

PAMI ofrece una guía paso a paso para que sus afiliados recuperen la contraseña de la aplicación Mi PAMI y accedan a sus servicios digitales.

PAMI cuenta con una plataforma online que permite acceder de manera más sencilla a diferentes trámites y sacar turnos: Mi PAMI. Para ingresar a esta aplicación, los usuarios deben contar con un usuario y una contraseña. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de sistemas, muchas veces al momento de ingresar nos encontramos con el problema de haber olvidado la clave.

Para estos casos, la obra social cuenta con una opción para crear una nueva contraseña. Para hacerlo, es necesario seguir una serie de pasos:

Ingresar al portal de Mi PAMI.

Iniciar el proceso para cambiar la contraseña seleccionando la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.

Crear una nueva clave y asegurarse de que cumpla con todos los requisitos de caracteres alfanuméricos.

Confirmar la nueva contraseña con el código que llegará por mensaje de texto al celular registrado en la cuenta. A través de Mi PAMI se puede acceder a la credencial digital y recetas electrónicas. Banco Nación Servicios y prestaciones disponibles en Mi PAMI Mi PAMI está diseñada para que jubilados y pensionados puedan acceder de manera más fácil a diferentes servicios y prestaciones. En este portal, el beneficiario puede consultar su credencial digital, que puede presentar directamente en las farmacias a la hora de retirar sus medicamentos, por ejemplo.

También es posible consultar de forma rápida y sencilla las órdenes médicas y sus fechas de vencimiento, la cartilla médica, el médico de cabecera y otros trámites que pueden realizarse de manera online.

A través de Mi PAMI, los afiliados también pueden gestionar diferentes trámites sin necesidad de acercarse personalmente a una agencia. Entre ellos se encuentran la consulta de datos personales, la búsqueda de prestadores y profesionales de la salud y el acceso a información relacionada con sus prestaciones.