PAMI: cómo pedir prótesis dentales en 2026 y qué documentos presentar

Una prótesis dental puede mejorar la alimentación, el habla y diferentes actividades cotidianas. Para sus afiliados, PAMI mantiene una cobertura que contempla varios tratamientos odontológicos y permite elegir al prestador. El acceso no exige iniciar un expediente en una agencia, aunque sí requiere una evaluación profesional y documentación específica.

El procedimiento vigente tiene una diferencia importante respecto de otros servicios: el turno no se gestiona en una oficina de PAMI ni mediante un trámite en su página web. La persona afiliada debe buscar un profesional habilitado dentro de la cartilla y comunicarse directamente con el consultorio. La solicitud también puede realizarla un familiar, cuidador u otra persona en su nombre.

La guía oficial de prótesis odontológicas incluye la confección de prótesis dentales totales y parciales. También contempla implantes para personas desdentadas y la colocación de pernos, siempre de acuerdo con la evaluación clínica y la indicación del profesional. El primer paso suele ser una consulta con el odontólogo asignado o elegido en la cartilla.

Durante esa visita, el especialista revisa el estado de la boca, determina qué tratamiento resulta necesario y establece si puede realizarlo en su propio consultorio. Cuando la práctica debe quedar a cargo de otro profesional, corresponde emitir una orden de derivación que incluya el alta básica odontológica.

La búsqueda comienza en la Cartilla Médica de PAMI , donde se puede filtrar por provincia, localidad, especialidad y cercanía. Una vez encontrado el odontólogo o centro disponible, el afiliado debe llamar al número informado y acordar la fecha de atención. No es necesario solicitar un turno para una agencia ni completar un formulario administrativo previo.

El sistema de atención odontológica establece que las prácticas generales quedan a cargo de los prestadores asignados, mientras que los tratamientos especializados y de mayor complejidad son de libre elección dentro de la red habilitada. Por esa razón, conviene confirmar antes de concurrir que el consultorio realice específicamente prótesis, implantes o colocación de pernos.

Una guía con todo lo que hay que saber sobre el programa odontológico de PAMI Foto: Freepik

Los documentos que deben presentarse

Para la consulta será necesario llevar el Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación a PAMI, que puede presentarse en sus formatos vigentes. Si el odontólogo habitual no realiza el tratamiento, también deberá entregarse la orden de derivación correspondiente. Según el programa oficial Sonrisa Mayor, las prácticas que requieren una Orden de Prestación deben ser autorizadas y ese documento tiene una vigencia de 90 días desde su generación. Por eso es importante pedir el turno sin demoras y consultar al profesional si todavía se encuentra vigente al comenzar el procedimiento.

Los tiempos del tratamiento dependen del diagnóstico, de la disponibilidad del prestador y del tipo de prótesis indicada. La confección puede requerir varias consultas para tomar medidas, realizar pruebas y efectuar ajustes antes de la colocación definitiva. Si surgen dificultades para encontrar un profesional, obtener un turno o continuar una prestación ya indicada, PAMI dispone del número 138, correspondiente al servicio Escucha y Responde. De acuerdo con la información oficial actualizada en julio de 2026, la línea funciona durante las 24 horas y permite realizar consultas sobre los canales de atención.