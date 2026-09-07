Quini 6 resultados: cuáles fueron los números ganadores del domingo 6 de septiembre

El Quini 6 presentó 16 ganadores en la modalidad Siempre Sale, mientras que los premios de Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes.

El Quini 6 volvió a sortear este domingo 6 de septiembre con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En esta oportunidad, los premios principales de Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, mientras que en Siempre Sale hubo 16 apuestas ganadoras con cinco aciertos.

El próximo sorteo pondrá en juego $12.860.000.000. Foto: Shutterstock Tradicional Primer Sorteo del Quini 6 Los números que salieron en el Tradicional Primer Sorteo fueron 16, 22, 21, 38, 02 y 20. El pozo destinado al primer premio era de $1.855.130.508, pero quedó vacante al no registrarse apuestas ganadoras con los seis aciertos.

La Segunda del Quini 6 En La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 12, 34, 26, 28, 16 y 23. El primer premio tenía un pozo de $2.214.708.980,40, que también quedó vacante al no haber apuestas ganadoras con los seis aciertos.

La Revancha del Quini 6 Por su parte, en La Revancha salieron los números 00, 03, 41, 22, 32 y 37. En esta modalidad había un pozo de $7.032.378.571,20, que quedó vacante al no registrarse apuestas ganadoras con los seis aciertos.

Siempre Sale del Quini 6 Finalmente, en Siempre Sale los números fueron 00, 03, 21, 26, 37 y 38. Hubo 16 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán $31.448.574 cada uno, sobre un pozo de $503.177.184.