Mendoza arranca la semana con heladas fuertes, pero la temperatura empieza a subir

El lunes comenzará muy frío en Mendoza, con heladas intensas en varios sectores. Por la tarde, la máxima llegará a 17°.

Las heladas volverán a sentirse con fuerza este lunes en distintos sectores de Mendoza durante la madrugada.

La semana arranca con una mañana muy fría en Mendoza, aunque durante la tarde empezará a notarse una mejora. El pronóstico anticipa poca nubosidad, vientos leves del sur que rotarán al noreste y una máxima de 17°. Para el Gran Mendoza, la mínima prevista es de 3°.

El punto más complicado estará durante la madrugada y las primeras horas, cuando se esperan heladas fuertes en varios sectores de la provincia. Las temperaturas más bajas se concentrarán principalmente en zonas frías del Este y el Valle de Uco, donde los registros pueden ubicarse entre -3° y -5°.

Entre los valores previstos aparecen -2,7° en Junín, -4° en Perdriel, -4,5° en Santa Rosa, -3° en Los Campamentos y -5,5° en Tunuyán. Para Agua Amarga se esperan -2,8°, mientras que en San Rafael y General Alvear las mínimas podrían oscilar entre -2,5° y -5°.

Después de una mañana muy fría, la temperatura comenzará a recuperarse en Mendoza y llegará a 17° por la tarde. Rodrigo D'Angelo / MDZ Una mejora gradual para la tarde Después de esa mañana helada, el panorama empezará a ser más agradable. La temperatura irá subiendo con el correr de las horas y la máxima alcanzará los 17°, marcando el comienzo de una tendencia que continuará durante los próximos días.