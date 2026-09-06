Por qué el vuelo en el que se fueron los Wallabies fue histórico para Mendoza

Un hecho inédito para la conectividad aérea de Mendoza ocurrió este domingo: un vuelo especial de Qantas partió desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo rumbo a Sídney, Australia. La aeronave transportaba a los Wallabies , que el sábado disputaron un vibrante partido ante Los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas .

La Selección australiana de rugby retornó a su país a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner, en lo que fue un vuelo charter directo. En ese marco, cabe resaltar que la operación no fue especial sólo por conectar de manera directa Mendoza con Sídney, sino que también significó la primera visita de Qantas al aeropuerto provincial. Este hecho había sido anticipado por Alejandro Venier, integrante de la Comunidad Spotter de Mendoza.

De este modo, el paso de los Wallabies por Mendoza no sólo tuvo relevancia en el plano deportivo, sino que también significó la apertura de una nueva puerta que conecta a la provincia con un nuevo destino internacional, aunque -de momento- solo sea por única vez.

El movimiento del Boeing 787-9 comenzó en Santiago de Chile. El avión había realizado previamente el vuelo regular QF27 de Qantas entre Sídney y la capital chilena, donde llegó alrededor de las 11:50 de este domingo.

Después de permanecer algunas horas en Santiago, la aeronave emprendió viaje hacia Mendoza sin pasajeros comerciales. Se trató de un vuelo denominado ferry, utilizado para trasladar el avión hasta el lugar desde donde luego se realizó la operación especial. El vehículo aterrizó en la provincia cerca de las 15:30.

Una vez en El Plumerillo, el Dreamliner fue preparado para emprender el vuelo directo hacia Sídney con los integrantes del seleccionado australiano a bordo. La salida desde Mendoza se produjo a las 17:40.

Gentileza @emacerutti

La llegada de Qantas estuvo directamente relacionada con la gira que los Wallabies realizaron por Argentina. El seleccionado australiano arribó inicialmente a Buenos Aires desde Sídney en un vuelo charter de la propia compañía.

Si bien Qantas ya mantiene operaciones entre Australia y Argentina desde Buenos Aires, esta fue la primera vez que uno de sus aviones estuvo en Mendoza.