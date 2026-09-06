Qué destacó Felipe Contepomi, DT de Los Pumas, tras el 28-28 con Australia

Felipe Contepomi valoró la reacción del equipo en el empate ante los Wallabies y reconoció que la falta de experiencia todavía pesa en un plantel en formación.

Felipe Contepomi terminó conforme con la respuesta de Los Pumas después del empate 28-28 ante Australia en Mendoza. El entrenador destacó especialmente la actitud de un equipo joven que, pese a atravesar un partido cambiante y quedar con dos hombres menos en el tramo final, nunca resignó la intención de ir por la victoria: “Es muy valorable el compromiso y el laburo de los chicos. Hay muchísimas cosas por mejorar, justamente por la inexperiencia, pero es muy valorable cómo fueron a buscar el partido hasta el último minuto”, sostuvo.

El head coach argentino hizo hincapié en una característica que pretende convertir en una marca registrada del seleccionado: “Es la mentalidad que tienen los chicos. Más allá de los resultados, agradezco a los chicos por el laburo en estas cinco semanas”, aseguró. En ese sentido, también resaltó la capacidad del equipo para atravesar los momentos adversos sin perder el control: “El equipo no entró en pánico cuando las cosas no salían”.

Contepomi destacó el gran partido de Los Pumas, pero reconoció la falta de experiencia en el plantel X @ScrumESPN Justamente, la inexperiencia aparece como uno de los principales aspectos a corregir para Contepomi: “Obviamente, hay errores, cosas por mejorar. La experiencia se logra pasando por estas situaciones. Muchos de estos chicos que están haciendo sus primeros pasos van a adquirir la experiencia con estos partidos”, explicó el entrenador, quien aprovechó la serie ante Australia para darle minutos internacionales a varios jugadores que todavía están construyendo su recorrido en Los Pumas.

En cuanto al juego, Contepomi encontró varios puntos positivos, aunque también identificó el déficit que terminó siendo determinante para que Argentina no pudiera quedarse con el triunfo: “Tácticamente los vi bien, se pudo presionar a Australia y ponerlos en su campo”, analizó. Sin embargo, fue claro al señalar: “Nos faltó precisión en los últimos metros, situaciones en las que pudimos haber marcado y que el resultado sea otro”.