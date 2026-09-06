El elogio encubierto del DT de Australia a Los Pumas tras el empate en Mendoza: "Es difícil venir hasta acá y..."

Les Kiss destacó la dificultad de jugar en Argentina, aunque lamentó las oportunidades que Australia dejó escapar ante el equipo de Felipe Contepomi.

Los Pumas y Australia protagonizaron un partidazo en Mendoza que terminó 28-28, en un encuentro que tuvo de todo y que dejó a los Wallabies con sabor a poco. El equipo oceánico llegó a tener una ventaja de dos jugadores en el tramo final, pero no logró aprovecharla y terminó resignando la victoria. Aun así, Australia se quedó con la serie por 1-0 después del triunfo 27-21 conseguido la semana pasada.

El elogio encubierto del DT de Australia a Los Pumas tras el empate en Mendoza Tras el encuentro, Les Kiss analizó lo ocurrido y dejó una frase que, aunque estuvo acompañada por una autocrítica, también significó un reconocimiento para Los Pumas: “Es difícil venir aquí y hacer lo que hicimos. Pero los dejamos salir del gancho un par de veces”, aseguró el entrenador de los Wallabies.

El técnico explicó que Australia tuvo todo para encaminar el partido desde el comienzo, pero permitió que el seleccionado argentino reaccionara y volviera a meterse en partido: “Estábamos dos tries a cero en esa primera mitad y solo les dimos la posición de campo, les dimos una oportunidad, y eso trajo a la multitud de vuelta, eso trajo la energía de vuelta a su juego”, sostuvo Kiss.

Los Pumas y los Wallabies empataron 28-28 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Marcos García / MDZ En ese sentido, el entrenador australiano dejó entrever la dificultad que representa enfrentar a Los Pumas en territorio argentino. Más allá de remarcar los errores de su propio equipo, Kiss reconoció indirectamente la capacidad del conjunto nacional para reaccionar cuando juega con el respaldo de su público: “Siempre se iba a convertir en una pelea de perros a partir de ahí”, afirmó, al describir cómo cambió el desarrollo del encuentro.