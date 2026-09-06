Las fotos y Sociales del partido de Los Pumas vs los Wallabies: frío extremo, aliento y hasta un after VIP

El frío era, probablemente, el único rival al que nadie tenía ganas de enfrentar. La tarde del sábado 5 de septiembre fue de esas en las que el invierno parece negarse a despedirse. Temperaturas bajas, aire helado y una jornada que invitaba mucho más a quedarse en casa que a sentarse durante horas en una tribuna al aire libre. Pero ver a Los Pumas pudo más.

Más de 20 mil personas llegaron hasta el estadio Malvinas Argentinas para vivir uno de los grandes eventos deportivos del año en Mendoza: el enfrentamiento entre Los Pumas y los Wallabies que terminó en empate 28 a 28. Una cita que convirtió al Parque General San Martín en punto de encuentro para fanáticos del rugby, familias enteras, dirigentes, funcionarios y algunas de las personalidades más importantes de la política provincial.

Y, aunque el clima se hizo sentir de principio a fin, la postal de las tribunas volvió a confirmar algo: cuando Los Pumas juegan en Mendoza, el público acompaña.

El partido fue también una gran cita social.

Entre los asistentes estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo . También dijeron presente la vicegobernadora Hebe Casado ; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar ; el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi ; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu ; el ministro de Salud, Rodolfo Montero ; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , y el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta .

En las tribunas también se vio a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Teresa Day, y el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé.

El partido convocó a buena parte de la dirigencia mendocina, que en la tarde sabatina dejó de lado la agenda institucional para compartir una experiencia entre amigos y familia.

Hubo padres e hijos, parejas, amigos, grupos de clubes y fanáticos que llegaron con la camiseta celeste y blanca como abrigo adicional frente a una temperatura que no dio tregua, porque, se sabe, para ir a ver a Los Pumas también hay que estar dispuesto a sufrir un poco.

Un empate luchado hasta el final

En la cancha, el partido respondió a las expectativas. Los Pumas y los Wallabies protagonizaron un encuentro intenso y cambiante, que terminó 28 a 28, en una igualdad trabajada hasta el final por el equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Argentina tuvo buenos momentos, cometió algunos errores y debió enfrentar a un rival exigente, pero mostró carácter para sostenerse en un partido de enorme desgaste y evitar una nueva derrota ante Australia, luego de la caída por 27 a 21 sufrida una semana antes en Jujuy.

Para Mendoza fue, además, la despedida de Los Pumas del público argentino en esta temporada, ya que se trató de la última presentación del seleccionado como local durante 2026. El resultado dejó sensaciones mezcladas, pero también la imagen de un equipo que no dejó de pelear hasta el final.

La remera que hizo hablar a todo el estadio

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió incluso antes de que comenzara el partido.

Durante la entrada en calor, Los Pumas salieron a la cancha con una remera negra que llevaba una frase contundente: “Justicia por Fede”.

El gesto estuvo dedicado a Federico Martín Aramburú, ex Puma asesinado a balazos en París en marzo de 2022.

La acción tuvo un significado especial porque el reclamo coincidió con la inminencia del inicio del juicio en Francia por su asesinato. Aramburú, que tenía 42 años y era padre de tres hijos, fue Puma número 623, disputó 22 partidos con el seleccionado y formó parte del histórico plantel que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

La iniciativa fue acompañada por la UAR y se replicó en distintos ámbitos del rugby argentino.

Del partido al after: la Experiencia Pumas

Cuando terminaron los 80 minutos, la noche todavía tenía un capítulo más. Dentro del estadio se realizó el after denominado Experiencia Pumas, que permitió prolongar el clima de la jornada y reunió a fanáticos, invitados y figuras vinculadas al rugby.

Entre todos ellos, hubo uno que se convirtió en el gran imán para las fotos: Juan Martín Hernández. El ex Puma fue, sin dudas, uno de los más buscados durante el encuentro posterior al partido. Las fotos, los saludos y los pedidos para llevarse un recuerdo con una de las figuras más importantes de la historia reciente del rugby argentino se sucedieron durante toda la noche.

Es que para varias generaciones de fanáticos, Hernández sigue siendo una de esas figuras que representan una época dorada de Los Pumas. Y, aun retirado, conserva esa capacidad de convertirse en protagonista cada vez que aparece en un encuentro vinculado con la camiseta argentina. Ahora... también hay que decirlo: ¡fue el que más hizo suspirar a muchas y muchos!

Entre los asistentes también estuvieron Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, quienes, junto con Hernández, se ubicaron entre las figuras más saludadas y fotografiadas de la noche. La presencia de ambos sumó un toque extra de espectáculo y vida social a un after que reunió mundos que habitualmente no coinciden: el rugby, la política, los medios y el entretenimiento.

Entre las grandes presencias estuvo Serafín Dengra, el ex Puma que en los últimos años se convirtió también en una verdadera sensación en las redes sociales gracias a sus videos motivacionales. Su aparición generó inmediatamente entusiasmo entre los asistentes y fue uno de los nombres que más comentarios despertó durante la noche.

El rugby pudo más que el frío

Al final, la temperatura quedará como una de las grandes anécdotas de la jornada. El frío fue intenso. Mucho. Pero no alcanzó para vaciar las tribunas. Más de 20 mil personas eligieron abrigarse, salir de casa y llegar hasta el Malvinas Argentinas para acompañar a Los Pumas.

Hubo rugby, hubo tensión, hubo un empate luchado y hubo también un pedido de justicia que le dio a la previa una dimensión mucho más profunda. Y después hubo fotos, encuentros y un after para cerrar la noche.

¡No te pierdas la galería de fotos, a continuación!

Alfredo Cornejo y Hebe Casado, llegando al estadio Malvinas Argentinas.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción, dijo presente.

El flamante cónsul de España en Mendoza, Francisco Javier García-Larrache Olalquiaga.

Diego Nazar Dobson, gerente general de Fundavita.

Andrés Lombardi asistió al match junto a su hija.

La camiseta que llamó la atención: justicia para el ex Puma que fue asesinado en Francia, Federico Martín Aramburú.

Gabriela Mussuto se encontró con amigas.

Rodrigo Roncero, el gobernador Alfredo Cornejo y Félix Páez Molina, presidente la UAR.

Alejandro Cohen y Pablo Ranea fueron al partido con su sobrino.

El porta una estrella Michelin, pero esta vez dejó la cocina de lado: el chef Augusto García, de Zonda, fue al partido con su papá Juan Carlos García y su primo, Ignacio Morandini.

Carina Bruzzone y su hija Victoria Yancarelli.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

Marcelo Bassignana, representante de Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A., junto a un amigo.

Julio Chretien se encontró a José Videla, quien portó una gorra que reivindica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Un día de encuentros para rugbiers seniors.

Cornejo, Casado, Montero y García Zalazar, sonrientes.

Federico Chiapetta junto a Tadeo García Zalazar.

Lorena Lorca se encontró con el gobernador Alfredo Cornejo.

Diego Lago junto a Matías Mayol.

Federico Chiapetta, Víctor Fayad y Hebe Casado.

Fabián Andreu y Jorge Caloiro fueron con sus hijos. Julieta Caballero - MDZ

¡La campera de pluma fue la vedette de la jornada!

Alejandro Gullé, captado por la cámara de MDZ.

María Teresa Day, Ministra Suprema Corte de Justicia de Mendoza, junto a su hijo.

Maxi "Toti" Goldman... ¡súper abrigado!

Serafín Dengra, un crack total.

En el after, Lore Lorca estuvo charlando con Juan Martín Hernández.

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena.

Agus Albertario, medallista olímpica, estuvo en el after.

Santiago Gómez Coria, entrenador de Los Pumas 7.

Manuel Contempomi y Guido Mazzoni.

Lisandro y Claudio Morales. Julieta Caballero - MDZ

Julieta Caballero - MDZ

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Julieta Caballero - MDZ

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