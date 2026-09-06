Scaloni revolucionó Monza y dejó un mensaje para Colapinto antes de la carrera: "Ojalá le dé suerte"

Lionel Scaloni fue la gran sorpresa en el paddock de Monza. Después de haber llevado a la Selección argentina hasta la final del Mundial 2026, el entrenador disfruta de unos días de descanso y aprovechó para acercarse al Gran Premio de Italia. Allí siguió de cerca a Franco Colapinto, quien este domingo largará desde la séptima posición después de haber firmado la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1.

El DT argentino no pasó desapercibido y, además de disfrutar de la jornada junto a su hijo, tuvo la oportunidad de encontrarse con Colapinto y transmitirle su apoyo antes de la carrera: “Ojalá le dé suerte porque lo merece”, aseguró en diálogo con ESPN, antes de remarcar nuevamente sus buenos deseos para el piloto de Alpine: “Esperemos que le vaya bien”.

Scaloni dijo presente en Monza para alentar a Franco Colapinto y le deseo suerte X @SC_ESPN Scaloni explicó que su visita a Monza tuvo mucho que ver con la pasión de su hijo por la máxima categoría del automovilismo: “Vengo más por mi hijo que por mí porque él es apasionado de la Fórmula 1 ”, contó. Sin embargo, reconoció que también disfruta especialmente de este mundo: “La verdad es que este circuito vale la pena. Hemos tenido ese mes y medio estresante y ahora disfrutando”.

El entrenador también se mostró sorprendido por la evolución que tuvo la Fórmula 1 desde las primeras veces que asistió a una carrera: “Es una cosa increíble. Me pareció algo espectacular lo que ha cambiado esta Fórmula 1 de cuando yo iba, que era más chiquito”, analizó. Y dejó en claro que seguirá con especial atención lo que ocurra con Alpine durante la competencia.