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Con Gasly desde la pole y Colapinto largando en 7° lugar, ya se corre el GP de Italia.
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En vivo: Con Gasly desde la pole y Colapinto en el 7° lugar, se disputa el Gran Premio de Italia

En el Templo de la Velocidad de Monza, Franco Colapinto saldrá desde la séptima posición de partida y Pierre Gasly lo hará desde el primer lugar.

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Por detrás de él se encuentra George Russell, quien buscará arrebatarle el primer puesto y la victoria al piloto francés. Luego se ubican las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton mientras que en el 5° lugar se ubica Max Verstappen con su Red Bull.

El minuto a minuto de Colapinto en el Gran Premio de Italia

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