El DT de Gimnasia de Mendoza lanzó una contundente sentencia sobre el empate ante Boca

El DT de Gimnasia de Mendoza destacó el rendimiento de sus dirigidos ante el Xeneize, aseguró que merecieron ganar y explicó la ausencia de Agustín Módica.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza empató 2-2 ante Boca en el Víctor Legrotaglie, pero para Darío Franco el resultado quedó corto. El entrenador del Lobo analizó el partido en conferencia de prensa y fue contundente al remarcar el dominio de su equipo durante buena parte de los 90 minutos: “Tuvimos mejores situaciones. Creo que superamos al rival de principio a fin. En los primeros 15 minutos, si anotábamos tres goles creo que estaba bien”, aseguró.

La contundente sentencia de Darío Franco tras el 2-2 frente a Boca Luego, el DT mendocino consideró que, más allá de algunos momentos en los que el encuentro se emparejó, Gimnasia volvió a imponerse en el complemento: “El segundo tiempo prácticamente no nos hicieron daño, los superamos nuevamente en posesión, en situaciones claras de gol, en actitud, en intensidad”, explicó Franco, quien se mostró muy conforme con la actuación de sus futbolistas frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Darío Franco reconoció que Gimnasia mereció vencer a Boca. Alf Ponce Mercado / MDZ Además, destacó especialmente la personalidad de su equipo para no bajar los brazos pese a encontrarse en desventaja durante buena parte del encuentro: “Estuvimos mucho tiempo con el resultado abajo y siempre lo fuimos a buscar. Creo que con más juego que con garra, el equipo tuvo mucha personalidad, muchas ganas de ir a buscarlo jugando al fútbol”, sostuvo el entrenador, antes de felicitar públicamente a sus dirigidos por el esfuerzo realizado.

La ausencia de Módica y el gran rendimiento de Sabatini Uno de los grandes interrogantes de la jornada había sido la ausencia de Agustín Módica, goleador de Gimnasia y también máximo artillero del torneo. Franco reconoció el peso que tiene su baja, aunque destacó que el plantel cuenta con alternativas para responder cuando alguno de sus referentes no está disponible: “Significa un montón, es nuestro goleador, el goleador del torneo, y no es poco, es mucho. Pero somos un grupo, tenemos un grupo de futbolistas y todos deben estar preparados para cuando se los necesite”, afirmó.